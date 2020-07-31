«Когда все заселятся, будет полный треш». Еще один рейд на автомобиле по элитным новостройкам Минска

Источник материала: realt.by

Продолжаем цикл поездок по новым жилым комплексам Минска. О проблемах с парковками не понаслышке знают многие, и мы это лишь подтвердили, устроив небольшую экспедицию сначала на VW Tiguan , а потом на MINI Cooper . Конечно, кое-где нам попадался и двор без автомобилей, и квартал, где для жильцов хватает площадок, но чаще всего ситуация катастрофичная. Инспектировать очередную порцию элитных комплексов наши коллеги с av.by захотели на чем-нибудь технологичном и при этом внешне изящном. Выбор пал на полностью электрический Jaguar I-Pace : все-таки он смотрится вполне органично и даже слегка футуристично на фоне новых дорогих новостроек Минска.

Это один из двух электрокаров (наряду с BMW i3), которые официально продаются в Беларуси. При этом он оборудован большим количеством опций и систем помощи водителю (включая систему автономного экстренного торможения, контроля усталости водителя, камеру кругового обзора, интеллектуальный ограничитель скорости, систему помощи при парковке и много чего еще), которые помогут сделать процесс парковки максимально приятным и безопасным. Впрочем, как с таким арсеналом помощников электрокар справится в реальных условиях, мы проверили на практике, построив маршрут по нескольким престижным районам.



Трехэтажки в Малиновке от МАПИДа: все по-английски Информация о том, что «Мапид» построит дома в английском стиле в Малиновке, появилась еще в мае 2018 года, а в марте 2020-го уже прошел аукцион по продаже квартир. Общая площадь домов комплекса составляет около 7 тысяч квадратных метров. Дома выглядят нарядными, подъездные пути выложены плиткой. Все красиво и аккуратно.



Судя по всему, въезд на территорию будет через шлагбаум, однако пока трехэтажки не заселены, проезд свободный для всех желающих. Основная парковка расположена со стороны улицы Космонавтов, а вот двор освобожден от машин — там построена площадка для детей и для активного отдыха взрослых.







Можно отметить пару приятных моментов: дворовые проезды не пересекаются с пешеходными дорожками, есть площадки для раздельного сбора мусора. Конечно, дома еще не заселены полностью, поэтому на парковках мы насчитали всего несколько автомобилей. Но есть ощущение, что для малоэтажной застройки мест будет достаточно.







Честно говоря, тестировать систему помощи при парковке, которой, к слову, может похвастать наш Jaguar I-Pace , здесь было бы слишком легко. Поэтому мы решили запустить ассистента в более суровых условиях. Надо отметить: пакет опций Park включен в перечень стандартного оборудования электрокара во всех версиях. Помимо него, в базовом оснащении HSE арсенал помощников очень солидный. Это и система автономного экстренного торможения (AEB), и функция контроля слепых зон и помощи в предотвращении дорожных инцидентов при перестроении (обратное движение руля), и камера кругового обзора, и функция сканирования пространства для безопасного выхода (только для задних дверей) и много другого.



Стоимость такого автомобиля начинается от $88 683 и может достигать 120 тысяч долларов в зависимости от выбора цвета, интерьера и опционального оснащения. Например, наш тестовый экземпляр (его стоимость — $103 100) дополнительно оборудован 4-зонным климат-контролем, независимой пневмоподвеской 4-х колес, проекцией на лобовое стекло и прочими «плюшками». А вот «автопарковщик», повторимся, установлен по умолчанию.



ЖК «Минск Мир»: «Когда все заселятся — будет треш!» Строительство квартала «Эмиратс люкс» в ЖК «Минск Мир» практически завершено, многие дома заселены. Это многофункциональный комплекс на месте бывшего аэропорта, в границах улиц Аэродромная, Бpилeвcкaя, Kижeвaтoвa и Южной магистрали. Непосредственно квартал «Эмиратс люкс» состоит из 12 жилых домов. Например, территория возле дома «Марина» (их всего 5) облагорожена и в дневное время там есть где припарковаться. Однако мы не заметили ни шлагбаумов, ни конусов — любопытно посмотреть, что здесь будет твориться вечером.







Один из местных жильцов подтверждает наши догадки: пока мест хватает, хотя иногда, особенно вечером, приходится ставить автомобиль вдоль проезжей части. А вот когда квартал заселится полностью — «будет полный треш». Это значит, что проблема с поиском мест станет еще острее. Правда, в радиусе 50-200 метро появился паркинг, где застройщик квартала сначала продавал, а затем стал сдавать в аренду машино-места.







Каких-либо злостных паркунов, которые бессовестно ставят машины на тротуары или даже газоны, мы не увидели. Если не считать одного водителя Peugeot, который решил, что ему позволено оставлять авто прямо у входа в подъезд…



С габаритами Jaguar I-Pace (длина — 4 682 мм, высота — 1 565 мм, ширина 1 895 мм) передвигаться даже в плотных застройках вполне комфортно, а имея в активе камеру кругового обзора и систему помощи при парковке, которая отслеживает объекты по периметру автомобиля в окружности 360 градусов, можно быть уверенным, что на парковочной площадке ничего плохого не случится.



А если двигаться задним ходом, одна из систем обнаружит приближающийся автомобиль слева и справа. В общем, с таким арсеналом можно отправляться не только в огонь и воду, но и в тесные дворы столичных новостроек, заставленные машинами.



ЖК «Парус»: места для жильцов под землей Еще один элитный комплекс — «Парус» , расположенный в центре города, на Кальварийской, представляет собой здание в 34 этажа из стекла и бетона в форме развевающегося паруса. Это скорее «статусная» недвижимость, которая к лицу Jaguar I-Pace .







Под землей находится паркинг, количество машино-мест в котором совпадает с количеством квартир. Часть парковки — вполне обычная, рассчитана на 45 автомобилей.







Сразу видно: на въезде установлен шлагбаум, на внешних парковках возле дома имеются противопарковочные элементы — столбики, полусферы, цветочницы. Конечно, по ощущениям, машины стоят плотненько, но без нарушений ПДД.



Да и нам подъехать поближе к бордюру или конусу не очень-то и страшно. Ведь опциональную для «Ай-Пейса» пневматическую подвеску с электронным управлением можно поднять или опустить нажатием кнопки. При необходимости увеличить клиренс до 230 мм. Также ее можно опустить, что облегчит посадку в автомобиль (всего три положения: посадка — 140 мм, среднее — 180 мм и внедорожное).



ЖК «Чайковский»: кто первый успел, то и встал ЖК «Чайковский» находится в респектабельном районе столицы, на пересечении оживленных проспекта Машерова и улицы Тимирязева. Это презентабельный комплекс, нотку спокойствия в который вносит сквер Грибоедова.



Зато поиски свободного машино-места в этом оазисе элитного жилья — настоящий квест. Захламленная машинами гостевая парковка и постоянно снующие в час пик автомобили заставляют понервничать, а если что-то освобождается — медлить нельзя. Вот наглядный пример: пока мы прицеливались, пытаясь запустить «автопарковщик», водитель Peugeot моментально протиснулся между рядов и прошмыгнул на вакантное место.



По словам одного из мужчин, который проживает в бирюзовом доме, вечером ситуация повеселее. В том плане, что офисные работники разъезжаются и места во дворах становится больше. Кроме того, рядом расположен многоуровневый паркинг, где при желании можно купить или арендовать машино-место.







Когда нам улыбнулась удача, мы все же протестировали «автопарковщика», выполнив «диагоналку». Чтобы упростить себе процесс параллельной парковки, нужно просто нажать сенсорную кнопку на дисплее и включить левый поворотник. Система сканирует пространство, подыскивая свободное место, после чего раздается сигнал, и она просит остановить автомобиль и выбрать передачу заднего (или переднего) хода. Нужно иметь в виду, что ассистент только крутит руль, а водитель регулирует скорость движения с помощью педалей тормоза и акселератора. Ничего сложного в этом нет: графические изображения и оповещения помогают выполнять маневры.







Датчики, расположенные по периметру автомобиля, автоматически активируются при включении «задней» передачи (или вручную), после чего на сенсорный экран выводится графическое изображение вида автомобиля сверху.



Надо отметить: система помогает как при параллельной, так и перпендикулярной парковке. Она позволяет даже выехать с парковочного места. К тому же следит за тем, что происходит по всему периметру, оглядываясь на 360 градусов. А еще есть функция сканирования пространства для безопасного выхода (правда, только для задних дверей).



ЖК D3: паркинг для своих, наземные парковки для гостей Чем же удивит новостройка D3 в Лебяжьем? В престижный жилой комплекс на проспекте Победителей просто так не попасть. На придомовую территорию можно проникнуть через лобби с консьержем, но для посторонних вход, увы, запрещен. По словам сотрудника, автомобилей там нет, а для жильцов предусмотрен паркинг.







Кстати, на внешней парковке недалеко от домов места днем хватает. Там не стоит никаких шлагбаумов — заезжай, кто хочет. Итак, чтобы выполнить парковку в режиме «гаража», снова активируем ассистента и включаем правый поворотник. Когда система оповещает, что место найдено, выбираем передачу заднего хода. Опять же система полностью берет на себя рулевое управление, рассчитывая траекторию движения, — водителю остается лишь нажимать педали тормоза и акселератора.



Даже если что-то закрывает обзор, вы будете знать о препятствии позади, так как система подаст звуковой и световой сигнал. При движении задним ходом она предупредит о приближающихся автомобилях или пешеходах. Если, допустим, нужно маневрировать при въезде во дворы или искать парковку в узком пространстве, то такой помощник может сослужить службу малоопытным водителям.







Поселок Солнечный: элитные таунхаусы с личным местом для авто Напоследок мы заехали в элитные таунхаусы в Солнечном . Элитный жилой район в пригороде Минска находится менее чем в километре от МКАД. Выезжаешь с улицы Мирошниченко мимо ТРЦ «Экспобел» и доезжаешь до перекрестка с трассой Н9031 Боровляны – Заславль, где и находится тот самый поселок. На глаза попадаются пятиэтажные многоквартирные дома, таунхаусы и небольшое количество отдельно стоящих коттеджей на 1-2 квартиры.







Дворы пятиэтажек ничем не отличаются от площадок в столичных новостройках, а вот у жителей таунхаусов имеются индивидуальные гаражи и лужайки. Как правило, у лицевого фасада оборудовано место для хранения автомобиля, а задний двор оставлен под личное пространство для шашлыков и отдыха.









Ради интереса мы еще раз активировали «автопарковщика» для параллельной парковки. Самое главное: на помощника надейся, но сам не плошай, активно работая педалью тормоза. Уповать на то, что за вас все сделает электроника, точно не стоит. Тем не менее, когда в активе автомобиля имеются и система экстренного торможения, и удержания полосы движения, и адаптивный ограничитель скорости, то нельзя отрицать: уверенности это придает.



А что, кстати, с запасом хода? Полностью электрический Jaguar оснащается тяговой батареей на 90 кВт·ч. Заявленный пробег на одном зарядке — 470 км по строгому циклу WLTP (он предусматривает более жесткие методики оценки расхода топлива или электроэнергии), однако в реальных условиях он всегда будет меньше. Можно предположить, что в теплое время года автомобиль проедет примерно 400 км, а зимой его «дальнобойность» упадет до 300. За все время поездки необходимости в подзарядке у нас не возникло: когда мы выезжали на наш маршрут, запас хода составлял 160 км, после возвращения остаток составил 69 км. При этом мы иногда разгонялись до 100 км/ч на МКАД.





** Что в сухом остатке? Как мы убедились, в элитных новостройках, особенно с многоэтажной застройкой, тоже бывают проблемы с парковками. А еще — раз мы инспектировали дорогую недвижимость за рулем электрического Jaguar — хотелось бы, чтобы застройщики предусматривали строительство зарядок для EV-моделей с прицелом на будущее развитие электротранспорта в Беларуси. Ну а парковаться с «автопарковщиком» было легко и просто: хотя это скорее умный помощник, который берет на себя рулевое управление. Однако вкупе с огромным количеством ассистентов данная опция позволяет сделать процесс парковки максимально удобным, комфортным и — главное — безопасным.