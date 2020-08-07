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В Минске задержан Андрей Смоленчук - доверенное лицо Светланы Тихановской

07.08.2020 21:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске задержали доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Андрея Смоленчука. Об этом сообщил телеграм-канал «Страна для жизни».

Смоленчука задержали вместе с женой Жанной Мякиш. Сейчас они находятся в РОВД заводского района Минска.

Как рассказала пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина, причины задержания пока неизвестны. В воскресенье Андрей Смоленчук должен был работать на участке в качестве наблюдателя.

 
Теги: Минск
 
 
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Смоленчука задержали вместе с женой Жанной Мякиш. Сейчас они находятся в РОВД заводского района Минска.
 
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