Экономисты предложили рецепт, как белорусской экономике выйти из списка аутсайдеров

Источник материала: Tut.by

Достижению устойчивого экономического роста будет способствовать реформирование системы управления госпредприятий, расширение роли частного сектора, рост инвестиций в инновации и цифровизация экономики, говорится в исследовании, опубликованном в «Банковском вестнике».



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В тематическом выпуске Банковского вестника опубликовано исследование «Как ускорить рост белорусской экономики» авторства сотрудников Нацбанка кандидата экономических наук Натальи Мирончик и магистра экономики Анны Левихиной.

Авторы пишут, что подстегнуть экономический рост способно повышение совокупной факторной производительности, что предполагает наращивание ее технологичности и совершенствование организации всех бизнес-процессов, включая разработку и реализацию экономической политики.

После мирового финансового кризиса 2008 года вклад совокупной факторной производительности в экономический рост резко снизился. Беларусь из числе одной из самых быстрорастущих в Восточной Европе экономик перешла в группу медленно развивающихся. Проводимая правительством экономическая политика и принимаемые Нацбанком меры позволили с 2017 года замедлить этот процесс. Однако для достижения устойчивых темпов экономического роста этого недостаточно.

Авторы исследования выявили ряд мер, способных минимизировать уязвимости белорусской экономики и достичь устойчивого роста.

Повышение качества бизнес-среды и расширение частного сектора

Повышения качества бизнес-среды авторы предлагают достигать через обеспечение равных условий функционирования для организаций всех форм собственности, применение пропорциональной регуляторики и административной нагрузки в отношении организаций разного размера, формирование дружественной административной и правовой систем для предпринимателей всех форм собственности, декриминализацию экономических рисков и исключение силового вмешательства государства в бизнес.

Способствовать развитию частного сектора будет совершенствование образовательной сферы. В исследовании предлагается развивать «предпринимательские университеты» как источник ноу-хау и инноваций. Производственное взаимодействие малого и среднего бизнеса с крупными промышленными производителями поспособствует оптимизации производственных бизнес-процессов и повышению конкурентоспособности на уровне отдельных предприятий и регионов.

Цифровизация экономики и инновации

Цифровизация способна стать драйвером экономики, расширяя возможности для оптимизации бизнес-процессов и повышения качества жизни населения, пишут авторы.

«Глобальный институт McKinsey определил, что цифровизация, вероятно, будет обеспечивать около 60% потенциального роста производительности к 2030 году. А искусственный интеллект способен давать дополнительный прирост производительности на 1,2% в год», — говорится в исследовании.

Принятые в последние годы государством меры придали значимый импульс для ускорения цифровизации страны и роста совокупной факторной производительности. Но потенциал имеющихся технологий не используется в полной мере. Между тем поддержка со стороны государства наряду с комплексным подходом к оцифровке и пониманием процессов ускорила бы процесс перехода белорусской экономики к пятому и шестому технологическим укладам.

Влияние цифровизации на экономику оказывается существенным в случае широкомасштабного распространения во всех секторах экономики. Исследователи подчеркивают, что на трансформацию экономики потребуются высокие материальные и временные затраты. При этом из-за автоматизации бизнес-процессов не исключена временная структурная безработица и снижение доходов работников, что временно снизит производительность экономики в переходный период.

Существующие проблемы в инновационном развитии в Беларуси объясняются ограниченностью ресурсов в совокупности с недостаточно эффективным механизмом их использования. В частности играет роль недофинансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. «За период 2010—2019 годов общая наукоемкость экономики Беларуси, измеряемая отношением внутренних затрат на научные исследования и разработки к ВВП, составила 0,59%, что более чем в три раза ниже среднеевропейской (2,0% ВВП)», отмечается в исследовании.

Сократить этот разрыв возможно при обеспечении широкомасштабности инновационных процессов и повышении научно-технологического уровня развития в производстве товаров и услуг. А также за счет усиления кооперации образования, фундаментальной и прикладной науки, стимулирование развития творческих, изобретательских и предпринимательских способностей личности на протяжении всей жизни, цифровизацию образовательных технологий, совершенствование инновационной инфраструктуры, увеличение инвестиций в исследования и разработки опережающими темпами по сравнению с динамикой ВВП.

Доступ малого бизнеса к финансовым ресурсам

В Беларуси есть проблема дефицита «длинных» денег, связанная в том числе с недостатком долгосрочных сбережений населения. Введение накопительной компоненты пенсионной системы и создание частных пенсионных фондов будет стимулировать население к созданию долгосрочных накоплений в национальной валюте и появлению системы фондов длинных денег.

Доступ частного сектора, особенно малых и средних предприятий, к финансированию ограничен, являясь сдерживающим фактором экономического роста. Но расширение кредита при прочих равных не решит проблему доступа бизнеса к финансам. Важно параллельно устранять сложившихся диспропорции и активизировать развитие рынка акций и корпоративных облигаций. «В Беларуси целесообразно стимулировать доступ частного сектора к финансам не через спрос на кредит, а через развитие предложения соответствующих финансовых услуг и повышение качества механизмов распределения и мобилизации финансовых ресурсов в экономике», — подчеркивают авторы.

Реформирование системы управления госпредприятиями

В исследовании указано, что организационные возможности сектора госпредприятий ослаблены устаревшей системой менеджмента. Госпредприятия имеют сложное финансовое положение и неудовлетворительные показатели прибыли, низкий уровень технологичности выпускаемой продукции, малочисленные инновации, трудности в дифференциации своей продукции. Некоторые из них имеют хронические излишки продукции, реализовывать которую приходится через специальные каналы сбыта.

К тому же крупные госпредприятия имеют сложную организационную структуру и обладают меньшей гибкостью. Множественная отчетность и формализация процессов, необходимость согласовывать решения с министерствами и ведомствами замедляют все процессы, увеличивая издержки госпредприятий и снижая их эффективность.

Традиционно проблемы госсектора решались за счет выделения дополнительных ресурсов, в частности директивного кредитования. Но ожидаемого положительного эффекта это не принесло. При этом госпредприятия оказывают существенное влияние на всю экономику, значит, их положение имеет большой вес в ее развитии.

Реформирование системы управления государственными коммерческими предприятиями позволит минимизировать слабости экономики. Эксперты предлагают законодательно закрепить разделение функций государства как регулятора и как собственника государственных коммерческих предприятий. А также повысить прозрачность и привлекательность предприятий для частных и иностранных инвесторов. «На смену иерархическому контролю должны прийти финансовые стимулы и общественный контроль», говорится в исследовании. Привлечение зарубежных высококвалифицированных и опытных менеджеров к управлению ускорит распространение современных знаний и навыков управления бизнесом.

Диверсификация рынков сбыта

Региональный аспект снижения совокупной факторной производительности связан с развитием российской экономики, влияние которой на Беларусь достаточно высоко, отмечают эксперты. Например, на долю России приходится более 47% экспорта товаров и услуг, без учета экспорта энергетических товаров и калийных удобрений. Значит, изменения у главного торгового партнера будут отражаться на эффективности отечественной экономики.

В то же время вклад выгодных условий внешней торговли нефтью и нефтепродуктами, оказывающий влияние на эффективность экономики после 2000 года, практически сошел на нет. А в среднесрочном периоде вклад данного фактора в совокупной факторной производительности прогнозируется отрицательным.

Для минимизации рисков снижения производительности экономики из-за негативных шоков авторы исследования указывают на важность диверсификации рынков сбыта белорусских товаров и участия в глобальных производственно-сбытовых цепочка. «Решение данной задачи невозможно без повышения уровня технологичности и инновационности отечественного экспорта. А также реализации комплекса встречных мер по системному сокращению издержек производства, повышению качества и инновационности выпускаемой продукции», — отмечается в исследовании.