ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Экономисты предложили рецепт, как белорусской экономике выйти из списка аутсайдеров

08.08.2020 08:50 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Достижению устойчивого экономического роста будет способствовать реформирование системы управления госпредприятий, расширение роли частного сектора, рост инвестиций в инновации и цифровизация экономики, говорится в исследовании, опубликованном в «Банковском вестнике».


Фото: Reuters

В тематическом выпуске Банковского вестника опубликовано исследование «Как ускорить рост белорусской экономики» авторства сотрудников Нацбанка кандидата экономических наук Натальи Мирончик и магистра экономики Анны Левихиной.

Авторы пишут, что подстегнуть экономический рост способно повышение совокупной факторной производительности, что предполагает наращивание ее технологичности и совершенствование организации всех бизнес-процессов, включая разработку и реализацию экономической политики.

После мирового финансового кризиса 2008 года вклад совокупной факторной производительности в экономический рост резко снизился. Беларусь из числе одной из самых быстрорастущих в Восточной Европе экономик перешла в группу медленно развивающихся. Проводимая правительством экономическая политика и принимаемые Нацбанком меры позволили с 2017 года замедлить этот процесс. Однако для достижения устойчивых темпов экономического роста этого недостаточно.

Авторы исследования выявили ряд мер, способных минимизировать уязвимости белорусской экономики и достичь устойчивого роста.

Повышение качества бизнес-среды и расширение частного сектора

Повышения качества бизнес-среды авторы предлагают достигать через обеспечение равных условий функционирования для организаций всех форм собственности, применение пропорциональной регуляторики и административной нагрузки в отношении организаций разного размера, формирование дружественной административной и правовой систем для предпринимателей всех форм собственности, декриминализацию экономических рисков и исключение силового вмешательства государства в бизнес.

Способствовать развитию частного сектора будет совершенствование образовательной сферы. В исследовании предлагается развивать «предпринимательские университеты» как источник ноу-хау и инноваций. Производственное взаимодействие малого и среднего бизнеса с крупными промышленными производителями поспособствует оптимизации производственных бизнес-процессов и повышению конкурентоспособности на уровне отдельных предприятий и регионов.

Цифровизация экономики и инновации

Цифровизация способна стать драйвером экономики, расширяя возможности для оптимизации бизнес-процессов и повышения качества жизни населения, пишут авторы.

«Глобальный институт McKinsey определил, что цифровизация, вероятно, будет обеспечивать около 60% потенциального роста производительности к 2030 году. А искусственный интеллект способен давать дополнительный прирост производительности на 1,2% в год», — говорится в исследовании.

Принятые в последние годы государством меры придали значимый импульс для ускорения цифровизации страны и роста совокупной факторной производительности. Но потенциал имеющихся технологий не используется в полной мере. Между тем поддержка со стороны государства наряду с комплексным подходом к оцифровке и пониманием процессов ускорила бы процесс перехода белорусской экономики к пятому и шестому технологическим укладам.

Влияние цифровизации на экономику оказывается существенным в случае широкомасштабного распространения во всех секторах экономики. Исследователи подчеркивают, что на трансформацию экономики потребуются высокие материальные и временные затраты. При этом из-за автоматизации бизнес-процессов не исключена временная структурная безработица и снижение доходов работников, что временно снизит производительность экономики в переходный период.

Существующие проблемы в инновационном развитии в Беларуси объясняются ограниченностью ресурсов в совокупности с недостаточно эффективным механизмом их использования. В частности играет роль недофинансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. «За период 2010—2019 годов общая наукоемкость экономики Беларуси, измеряемая отношением внутренних затрат на научные исследования и разработки к ВВП, составила 0,59%, что более чем в три раза ниже среднеевропейской (2,0% ВВП)», отмечается в исследовании.

Сократить этот разрыв возможно при обеспечении широкомасштабности инновационных процессов и повышении научно-технологического уровня развития в производстве товаров и услуг. А также за счет усиления кооперации образования, фундаментальной и прикладной науки, стимулирование развития творческих, изобретательских и предпринимательских способностей личности на протяжении всей жизни, цифровизацию образовательных технологий, совершенствование инновационной инфраструктуры, увеличение инвестиций в исследования и разработки опережающими темпами по сравнению с динамикой ВВП.

Доступ малого бизнеса к финансовым ресурсам

В Беларуси есть проблема дефицита «длинных» денег, связанная в том числе с недостатком долгосрочных сбережений населения. Введение накопительной компоненты пенсионной системы и создание частных пенсионных фондов будет стимулировать население к созданию долгосрочных накоплений в национальной валюте и появлению системы фондов длинных денег.

Доступ частного сектора, особенно малых и средних предприятий, к финансированию ограничен, являясь сдерживающим фактором экономического роста. Но расширение кредита при прочих равных не решит проблему доступа бизнеса к финансам. Важно параллельно устранять сложившихся диспропорции и активизировать развитие рынка акций и корпоративных облигаций. «В Беларуси целесообразно стимулировать доступ частного сектора к финансам не через спрос на кредит, а через развитие предложения соответствующих финансовых услуг и повышение качества механизмов распределения и мобилизации финансовых ресурсов в экономике», — подчеркивают авторы.

Реформирование системы управления госпредприятиями

В исследовании указано, что организационные возможности сектора госпредприятий ослаблены устаревшей системой менеджмента. Госпредприятия имеют сложное финансовое положение и неудовлетворительные показатели прибыли, низкий уровень технологичности выпускаемой продукции, малочисленные инновации, трудности в дифференциации своей продукции. Некоторые из них имеют хронические излишки продукции, реализовывать которую приходится через специальные каналы сбыта.

К тому же крупные госпредприятия имеют сложную организационную структуру и обладают меньшей гибкостью. Множественная отчетность и формализация процессов, необходимость согласовывать решения с министерствами и ведомствами замедляют все процессы, увеличивая издержки госпредприятий и снижая их эффективность.

Традиционно проблемы госсектора решались за счет выделения дополнительных ресурсов, в частности директивного кредитования. Но ожидаемого положительного эффекта это не принесло. При этом госпредприятия оказывают существенное влияние на всю экономику, значит, их положение имеет большой вес в ее развитии.

Реформирование системы управления государственными коммерческими предприятиями позволит минимизировать слабости экономики. Эксперты предлагают законодательно закрепить разделение функций государства как регулятора и как собственника государственных коммерческих предприятий. А также повысить прозрачность и привлекательность предприятий для частных и иностранных инвесторов. «На смену иерархическому контролю должны прийти финансовые стимулы и общественный контроль», говорится в исследовании. Привлечение зарубежных высококвалифицированных и опытных менеджеров к управлению ускорит распространение современных знаний и навыков управления бизнесом.

Диверсификация рынков сбыта

Региональный аспект снижения совокупной факторной производительности связан с развитием российской экономики, влияние которой на Беларусь достаточно высоко, отмечают эксперты. Например, на долю России приходится более 47% экспорта товаров и услуг, без учета экспорта энергетических товаров и калийных удобрений. Значит, изменения у главного торгового партнера будут отражаться на эффективности отечественной экономики.

В то же время вклад выгодных условий внешней торговли нефтью и нефтепродуктами, оказывающий влияние на эффективность экономики после 2000 года, практически сошел на нет. А в среднесрочном периоде вклад данного фактора в совокупной факторной производительности прогнозируется отрицательным.

Для минимизации рисков снижения производительности экономики из-за негативных шоков авторы исследования указывают на важность диверсификации рынков сбыта белорусских товаров и участия в глобальных производственно-сбытовых цепочка. «Решение данной задачи невозможно без повышения уровня технологичности и инновационности отечественного экспорта. А также реализации комплекса встречных мер по системному сокращению издержек производства, повышению качества и инновационности выпускаемой продукции», — отмечается в исследовании.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые менеджеры госпредприятий и больше инноваций. Рецепт экономистов для устойчивого роста экономики
 
Новости дня
Новости экономики
 
Аграрии Дубровенского района одни из первых в области подходят к завершению теребления льна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.08.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика