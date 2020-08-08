Генпрокуратура предложила заблокировать сайт платформы «Голос»

Источник материала: Tut.by

Платформа по альтернативному подсчету голосов на выборах президента Беларуси «Голос», вероятнее всего, будет заблокирована. Блокировку предложила начальник отдела управления Генеральной прокуратуры Марина Попова в эфире программы «Понятная политика» на «Беларусь 1» .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Представитель Генпрокуратуры заявила, что ведомство обратилось к министру связи и информатизации с предложением при наличии технической возможности рассмотреть вопрос об ограничении деятельности сайта платформы «Голос» на территории Беларуси.

— Кроме того, хотелось бы обратить внимание граждан, что их призывают также принимать участие в таких опросах и проведении подсчета голосов… [из программы вырезали ее последующие слова]... и преследуется по закону, — сказала Попова.

Напомним, 6 августа президент Беларуси Александр Лукашенко поручил дать оценку законности инициатив об альтернативном подсчете голосов на выборах.

«Еще одна тема, которая всплыла, это альтернативный подсчет голосов в день выборов. И Генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. В судах, если такие обращения туда поступят», — заявил он.

В тот же день глава ЦИК Лидия Ермошина выступила с видеообращением, в котором выразила сожаление, что в нашей стране внедряется «политическая афера под названием интернет-платформа «Голос».

«По сути то, что вам предлагается, — это создание теневого Центризбиркома», — отметила глава ЦИК и назвала платформу «вредным и преступным проектом» .

«Как нас уверяют, это контроль за волеизъявлением. Нет, дорогие мои, это не контроль. Это создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки. Вот для чего это делается», — выразила свое мнение Ермошина.

Команда проекта ответила главе ЦИК: единственная цель платформы «Голос» — убедиться в достоверности официальных результатов. Это просто сервис, который не агитирует ни за кого из кандидатов и не может исказить результат выборов.

После заявлений Лукашенко и Ермошиной Генпрокуратура посчитала , что онлайн-платформы «Голос» и Zubr.in, которые призывают фотографировать избирательные бюллетени на участках для голосования и отправлять снимки, участвовать в альтернативном подсчете голосов избирателей, занимаются проведением социологических опросов и исследований без аккредитации. За это ее основателям грозит административная ответственность.