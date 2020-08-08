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Генпрокуратура предложила заблокировать сайт платформы «Голос»
08.08.2020 10:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Платформа по альтернативному подсчету голосов на выборах президента Беларуси «Голос», вероятнее всего, будет заблокирована. Блокировку предложила начальник отдела управления Генеральной прокуратуры Марина Попова в эфире программы «Понятная политика» на
Представитель Генпрокуратуры заявила, что ведомство обратилось к министру связи и информатизации с предложением при наличии технической возможности рассмотреть вопрос об ограничении деятельности сайта платформы «Голос» на территории Беларуси.
— Кроме того, хотелось бы обратить внимание граждан, что их призывают также принимать участие в таких опросах и проведении подсчета голосов… [из программы вырезали ее последующие слова]... и преследуется по закону, — сказала Попова.
Напомним, 6 августа президент Беларуси Александр Лукашенко
«Еще одна тема, которая всплыла, это альтернативный подсчет голосов в день выборов. И Генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. В судах, если такие обращения туда поступят», — заявил он.
В тот же день глава ЦИК Лидия Ермошина выступила с видеообращением, в котором выразила сожаление, что в нашей стране внедряется «политическая афера под названием интернет-платформа «Голос».
«По сути то, что вам предлагается, — это создание теневого Центризбиркома», — отметила глава ЦИК и
«Как нас уверяют, это контроль за волеизъявлением. Нет, дорогие мои, это не контроль. Это создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки. Вот для чего это делается», — выразила свое мнение Ермошина.
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После заявлений Лукашенко и Ермошиной Генпрокуратура
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Представитель Генпрокуратуры заявила, что ведомство обратилось к министру связи и информатизации с предложением при наличии технической возможности рассмотреть...
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