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Совмин ликвидирует предприятие «Актив БГУ»
08.08.2020 10:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правительство своим постановлением № 466 от 7 августа дало согласие Белгосуниверситету на ликвидацию научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Актив БГУ».
Причины данного решения в документе не приводятся.
Предприятие «Актив БГУ» входило в структуру единого комплекса Белгосуниверситета и занималось разработкой и изготовлением учебного лабораторного оборудования для школ и вузов.
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Предприятие анималось разработкой и изготовлением учебного лабораторного оборудования для школ и вузов.
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