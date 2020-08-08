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Совмин ликвидирует предприятие «Актив БГУ»

08.08.2020 10:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство своим постановлением № 466 от 7 августа дало согласие Белгосуниверситету на ликвидацию научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Актив БГУ».

Причины данного решения в документе не приводятся.

Предприятие «Актив БГУ» входило в структуру единого комплекса Белгосуниверситета и занималось разработкой и изготовлением учебного лабораторного оборудования для школ и вузов.

 
 
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Предприятие анималось разработкой и изготовлением учебного лабораторного оборудования для школ и вузов.
 
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