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Лукашенко потребовал заняться пропагандой рапсового масла

08.08.2020 11:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 8 августа посетил с рабочей поездкой хозяйство «Гастелловское» в Минском районе, где ознакомился с ходом уборочной кампании. Об этом сообщает пресс-служба президента.


Фото: president.gov.by

Министр сельского хозяйства Иван Крупко сообщил, что на сегодняшний день уже убрано примерно 61% площадей. Средняя урожайность составляет 38,2 ц/га. По его словам, урожайность зерновых колосовых ожидается на уровне 8,2−8,3 млн тонн, рапса — 800 тыс. тонн.

Александр Лукашенко добавил, что необходимо еще убрать 1,5 млн тонн кукурузы.

— Если мы выйдем на 10,5 млн тонн, этого на данном этапе достаточно для страны, для того, чтобы накормить скот и отчасти обеспечить Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию. Уровень этого года надо достичь — и на будущее достаточно. Но ниже нельзя опускаться при любых погодных условиях, — подчеркнул глава государства.

Лукашенко также считает, что надо буквально на несколько процентов поднять урожайность рапса.

— Рапс — это деньги. Нужна пропаганда рапсового масла. Рапс — это лекарство, особенно у нас. Мы продаем по всему миру, а сами сидим на подсолнечном масле. Надо покупать свое, если мы хотим быть здоровыми, — сказал он.

По словам Александра Лукашенко, уборка зерновых колосовых должна закончиться в течение трех дней. При этом глава государства отметил, что техники в хозяйствах хватает. Он подчеркнул, что она нуждается в бережной эксплуатации, тогда и прослужит дольше.

— Не может комбайн эксплуатироваться менее 11−12 лет. Естественно, хорошие хозяева сохранят его и на 15 лет, как это за пределами нашей страны, — заявил президент.

 
 
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Александр Лукашенко 8 августа посетил с рабочей поездкой хозяйство «Гастелловское» в Минском районе, где ознакомился с ходом уборочной кампании.
 
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