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Премьер-министр Беларуси проголосовал с женой и маленькими детьми
08.08.2020 12:24 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко досрочно проголосовал на выборах президента. Об этом в фэйсбуке сообщила пресс-секретарь правительства Александра Исаева.
Головченко пришел на избирательный участок вместе с супругой Ириной и двумя маленькими дочерьми.
В беседе с журналистами он объяснил, что решил проголосовать досрочно, потому что в плотном графике выдалась «небольшая пауза».
Супруги сказали, что не обсуждали за кого голосовать, но консенсус найден, потому что «выбор очевиден».
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Супруги сказали, что не обсуждали за кого голосовать, но консенсус найден, потому что «выбор очевиден».
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