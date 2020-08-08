Премьер-министр Беларуси проголосовал с женой и маленькими детьми

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко досрочно проголосовал на выборах президента. Об этом в фэйсбуке сообщила пресс-секретарь правительства Александра Исаева.

Головченко пришел на избирательный участок вместе с супругой Ириной и двумя маленькими дочерьми.

В беседе с журналистами он объяснил, что решил проголосовать досрочно, потому что в плотном графике выдалась «небольшая пауза».

Супруги сказали, что не обсуждали за кого голосовать, но консенсус найден, потому что «выбор очевиден».