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5 миллионов тонн зерна. Убрано более 60% площадей
08.08.2020 12:36 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПо-прежнему три области-миллионника. Это Минский, Брестский и Гродненский регионы. Некоторые хозяйства здесь уже завершают жатву. Средняя урожайность по стране - 38,2 центнера с гектара.
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По-прежнему три области-миллионника. Это Минский, Брестский и Гродненский регионы. Некоторые хозяйства здесь уже завершают жатву. Средняя урожайность по стране -...
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