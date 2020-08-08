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5 миллионов тонн зерна. Убрано более 60% площадей

08.08.2020 12:36 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

По-прежнему три области-миллионника. Это Минский, Брестский и Гродненский регионы. Некоторые хозяйства здесь уже завершают жатву. Средняя урожайность по стране - 38,2 центнера с гектара.

 
 
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По-прежнему три области-миллионника. Это Минский, Брестский и Гродненский регионы. Некоторые хозяйства здесь уже завершают жатву. Средняя урожайность по стране -...
 
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