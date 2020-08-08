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Ход уборочной кампании и общий вес каравая-2020. Президент с рабочей поездкой в Минском районе
08.08.2020 12:51 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПродовольственная безопасность - традиционно одна из главных тем жаркого августа. От того, как мы проведем уборочную, зависит в целом развитие нашего сельского хозяйства и в частности - будем ли мы с хлебом.
Президент ознакомился с ходом уборочнойУборочная-2020 в Беларуси перешагнула экватор. Работа аграриев кипит по всей стране. Республиканский каравай с каждой минутой прибавляет в весе. Уборочная кампания всегда на особом контроле у Президента. Сегодня во время рабочей поездки в Минский район Александр Лукашенко проинспектировал поля "Гастелловского". Хозяйство - в числе самых эффективных предприятий аграрной сферы. Причем не только в столичном регионе, но и во всей стране. К их показателям следует стремиться - здесь собирают порядка 80 центнеров зерна с гектара, притом, что средняя урожайность не превышает 40. Главе государства доложили о ходе уборочной не только Минщины, но и в целом по стране. Президент обращает внимание на хозяйственный подход: важно не потерять ни зернышка. Погода в этом году благоволит аграриям, а потому (акцентирует внимание Президент) уборка зерновых колосовых должна закончиться в течение трех дней.
Президент о задачах на урожай
Александр Лукашенко добавил, что необходимо еще убрать 1,5 млн. т кукурузы. "Если мы выйдем на 10,5 млн. т, этого на данном этапе достаточно для страны для того, чтобы накормить скот и отчасти обеспечить БНБК (Белорусская национальная биотехнологическая корпорация). Уровень этого года надо достичь - и на будущее достаточно. Но ниже нельзя опускаться при любых погодных условиях", - подчеркнул Глава государства.
Президент: Рапс - это деньги
Обратил внимание Президент и на урожайность рапса - ее стоит поднять хотя бы на несколько процентов. Рапс, по словам Александра Лукашенко, это хороший источник денег и здоровья. "Надо покупать свое, если мы хотим быть здоровыми". Отдельно обсудили техническое обеспечение хозяйств: в целом по стране сельхозмашин хватает. Главное - бережная эксплуатация. Техника при правильном обращении должна работать не менее 12-15 лет.
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Продовольственная безопасность - традиционно одна из главных тем жаркого августа. От того, как мы проведем уборочную, зависит в целом развитие нашего сельского...
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