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Президент ознакомился с ходом уборочной





Президент о задачах на урожай





Президент: Рапс - это деньги

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ход уборочной кампании и общий вес каравая-2020. Президент с рабочей поездкой в Минском районе Продовольственная безопасность - традиционно одна из главных тем жаркого августа. От того, как мы проведем уборочную, зависит в целом развитие нашего сельского...

Продовольственная безопасность - традиционно одна из главных тем жаркого августа. От того, как мы проведем уборочную, зависит в целом развитие нашего сельского хозяйства и в частности - будем ли мы с хлебом.Уборочная-2020 в Беларуси перешагнула экватор. Работа аграриев кипит по всей стране. Республиканский каравай с каждой минутой прибавляет в весе. Уборочная кампания всегда на особом контроле у Президента. Сегодня во время рабочей поездки в Минский район Александр Лукашенко проинспектировал поля "Гастелловского". Хозяйство - в числе самых эффективных предприятий аграрной сферы. Причем не только в столичном регионе, но и во всей стране. К их показателям следует стремиться - здесь собирают порядка 80 центнеров зерна с гектара, притом, что средняя урожайность не превышает 40. Главе государства доложили о ходе уборочной не только Минщины, но и в целом по стране. Президент обращает внимание на хозяйственный подход: важно не потерять ни зернышка. Погода в этом году благоволит аграриям, а потому (акцентирует внимание Президент) уборка зерновых колосовых должна закончиться в течение трех дней.Александр Лукашенко добавил, что необходимо еще убрать 1,5 млн. т кукурузы.подчеркнул Глава государства.Обратил внимание Президент и на урожайность рапса - ее стоит поднять хотя бы на несколько процентов. Рапс, по словам Александра Лукашенко, это хороший источник денег и здоровья. "Надо покупать свое, если мы хотим быть здоровыми". Отдельно обсудили техническое обеспечение хозяйств: в целом по стране сельхозмашин хватает. Главное - бережная эксплуатация. Техника при правильном обращении должна работать не менее 12-15 лет.