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«Честные люди» отчитались за три дня досрочного голосования и по количеству задержанных наблюдателей

08.08.2020 14:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инициатива «Честные люди» продолжает фиксировать существенное завышение данных о явке избирателей на досрочное голосование в официальных протоколах участковых избирательных комиссий. Платформа рассказала об итогах третьего дня голосования — 6 августа. А также сообщила, что с начала досрочного голосования были задержаны более 50 независимых наблюдателей.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Платформа «Честные люди» проанализировала явку на досрочном голосовании в среду, 6 августа, по 721 избирательным участкам по всей Беларуси. Суммарная явка по данным участковых комиссий за третий день досрочного голосования на них составила 89 439 избирателей. Наблюдатели платформы насчитали на этих участках за день 45 613 человек.

При этом на 174 участках из 721 явка по данным комиссии и наблюдателей полностью сошлась.


Инициатива «Честные люди»

Также в инициативе рассказали о количестве задержанных и лишенных аккредитации наблюдателей.

«Сегодня утром (8 августа — прим. TUT.BY), за день до выборов, задержали уже семь человек. При этом основательных причин для этого не было. Кого-то задержали около дома, кто-то даже не успел приступить к работе наблюдателей. Одна из озвученных причин: задержали по заявлению председателя УИК.

Всего за 5 дней досрочного голосования задержали около 50 наблюдателей. Десять из них уже отпустили, десять получили сутки. По остальным наблюдателям информация уточняется. Аккредитации за все время досрочного голосования лишили более 110 наблюдателей, — рассказали в инициативе.

 
 
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«Сегодня утром (8 августа - прим. TUT.BY), за день до выборов, задержали уже семь человек. При этом основательных причин для этого не было. Кого-то задержали около дома,...
 
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