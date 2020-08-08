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Задержали начальника штаба Тихановской Марию Мороз

08.08.2020 17:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Начальника штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Мороз снова задержали. В этот раз возле штаба кандидата, Тихановская в этот момент была рядом с ней, рассказала TUT.BY ее доверенное лицо Ольга Ковалькова.


Мария Мороз слева. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Мы с Марией и Светланой были возле штаба, подъехал синий бус, оттуда вышли люди без формы, оттолкнули Светлану, затащили Марию в машину. Мы пытались передать ей договор с адвокатом, кричали, чтобы они его взяли, но они захлопнули дверь и уехали. Сказали, что везут в РУВД Центрального района, потом сказали, что в РУВД Советского, по предварительной информации на Марию составлен административный протокол, за что — неизвестно, — рассказала Ковалькова.

Также, по данным доверенного лица, два часа назад доверенное лицо кандидата Олега Моисеева и охранника Антона Сташевского вызвали в ГУБОПиК, информации об их местонахождении до сих пор нет.

Напомним, 6 августа сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией забрали Марию Мороз на выходе из литовского посольства и отвезли на беседу, где предупредили об ответственности за организацию «несанкционированных мероприятий». Речь шла не только о митинге в парке Дружбы народов, который штаб хотел провести 6 августа, а, как рассказала позже Мороз, «вообще обо всех мероприятиях».

7 августа в Минске задержали доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Андрея Смоленчука. Он был задержан вместе с женой Жанной Мякиш. Их отвезли в РУВД Заводского района Минска. Где они находятся сейчас, неизвестно.

 
Теги: Минск
 
 
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Также, по данным штаба, два часа назад доверенное лицо кандидата Олега Моисеева и охранника Антона Сташевского вызвали в ГУБОПиК, информации об их местонахождении...
 
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