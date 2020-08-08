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Уборку зерновых в Беларуси планируют завершить за две недели
08.08.2020 21:50 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСегодня сразу в нескольких регионах страны взяли новые рекорды жатвы-2020. Жаркая сухая погода дала зеленый свет аграриям, поэтому сейчас на полях стараются не терять ни минуты. Впрочем, важна не только скорость, но и качество намолотов. Как справляются с уборкой в разных регионах страны, расскажет Мария Тройнич.
Комбайнер со снопом в поле: "Этот сноп символизирует мой пятитысячный намолот. Было нелегко, приложено максимум усилий, чтобы дойти к этой цели".
Эта уборочная для Андрея Росеника пятнадцатая по счету и самая успешная. На новом энергонасыщенном комбайне работает без выходных. Понимает: дорога каждая минута. Урожай созрел небывалый, поэтому и результат отличный. Именно Андрей Росеник первым в стране намолотил тысячу тонн зерна. А потом вторую, третью и четвертую. Сегодня новый - пятитысячный - рубеж пройден.
Андрей Росеник, механизатор производственного кооператива имени В. И. Кремко: "Урожай хороший, получил новый комбайн. Поспособствовала и погода, и техника не подвела. Ежедневно работаем фактически с раннего утра и до позднего вечера. Нет росы, сразу выезжаем в поле, сразу работаем. И до вечера, пока уже не начнет отходить массив".
Рекордный этот сезон и для всего хозяйства. 2020-й стал самым урожайным годом за всю историю сельхозкооператива имени Виталия Кремко. Собирают по 95 центнеров с гектара. И это закономерность, уверяют аграрии. Кроме благоприятных погодных условий на отлично сработала агрономическая служба. Технологию возделывания зерновых культур здесь оттачивали на протяжении последних двадцати лет. Первыми в стране стали использовать безостановочный способ разгрузки комбайнов. Зерно высыпают в машины на ходу. В итоге каждый экипаж в день экономит до двух часов времени, за которое намолачивает дополнительно по несколько десятков тонн зерновых.
Сергей Кремко, председатель правления производственного кооператива имени В. И. Кремко: "Этот год примечателен в нашем хозяйстве и будет вписан в историю тем, что поставлен рекорд: 358,8 тонны за 13 часов намолочено было. Будет рекорд в хозяйстве по намолоту на один комбайн за весь период уборки - больше 6 тысяч тонн. Ну и, собственно, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйстве будет тоже впервые в пределах 30 тысяч тонн".
О важности технологий сбора урожая сегодня говорят на самом высоком уровне. В эти жаркие дни уборочная кампания традиционно на особом контроле Президента. Собрать до зернышка - значит, обеспечить себя и хлебом и валютой.
Это первостепенная задача. На ней в начале недели еще раз акцентировал свое внимание Глава государства на встрече с губернаторами и помощниками по областям и Минску. От того, как летом сработают аграрии, зависит продовольственная безопасность нашей страны.
На полях сельхозпредприятия «Комаровка» Брестского района жатва как раз подошла к экватору. С полей сейчас убирают овес. В структуре посевных площадей эта культура занимает важное место. У организации есть своя птицефабрика на 7 миллионов бройлеров в год.
Юрий Менделев, главный агроном ОАО "Комаровка": "Кормов требуется очень много - порядка 120 тонн комбикорма в сутки у нас уходит. А так на год около 40 тысяч тонн. К уборке у нас подлежало 2,5 тысячи зерновых и зернобобовых и 640 гектаров озимого рапса. На данный момент у нас работают 12 комбайнов".
В день здесь обмолачивают около 8 % площадей зерновых. Чтобы дело шло быстрее, из соседних сельхозорганизаций в помощь несколько комбайнов. Но собрать урожай в срок мало, нужно его еще правильно сохранить.
Чтобы зерно хранилось целый год и не потеряло свои ценные свойства, его влажность должна быть не больше 13 %. Сразу с полей урожай тщательно очищают, а затем отправляют на зерносушильный комплекс. Только за один час он может просушить 140 тонн зерна.
Надежное хранилище защищает от влаги и воздуха. А чтобы зерно не закисло в осенне-зимний период, его систематически продувают мощные вентиляторы. Процесс полностью автоматизированный. За качество хранения отвечает компьютерная система. Наладили полный цикл производства: на этой же площадке стоит комбикормовый завод. На нем делают корм для птиц и коров хозяйства.
Владимир Леонард, начальник комбикормового завода ОАО "Комаровка": "Емкость наших складов (у нас их восемь штук) 2,5 тысячи тонн каждая. То есть получается одномоментно мы можем положить порядка 24 тысяч тонн зерна. Это то зерно, которое нам понадобится от урожая до урожая".
Брестская область - лидер по темпам уборки. Здесь обмолотили уже 81 % площадей. На втором месте Гомельская область: сегодня там чествовали первый экипаж-трехтысячник.
Цветы и поздравления принимали и механизаторы самого северного региона страны. Леонид Алексеенко - молодой механизатор, но пример с него берут даже опытные коллеги. Каждая жатва - новые рекорды. Во время уборочной-2020 экипаж первым на севере страны собрал тысячу тонн зерна. А сегодня успех закрепили: старший комбайнер вместе с помощником преодолели двухтысячный рубеж.
Леонид Алексеенко, старший комбайнер СПФ "Заозерье" Витебского мясокомбината: "Дня четыре и должны выйти на третью тысячу. Сколько наберем - будет видно".
Сергей Колбасов, помощник комбайнера СПФ "Заозерье" Витебского мясокомбината: "Планы - до конца работать, максимально. В этом году высокая урожайность. Из-за этого у нас получается быстрее набирать тысячи. За четыре дня вторая тысяча. Это быстро, хорошо".
При хорошей погоде аграрии страны рассчитывают завершить уборку уже через две недели. Сейчас для тех, кто работает на земле, главная задача - получить от сезона максимум ценного урожая. Прогнозы аграрии и эксперты дают оптимистичные: с такими привесами для сельского хозяйства эта жатва станет полем для возможностей. Главное - в погоне за темпами не сбавлять и качество.
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Сегодня сразу в нескольких регионах страны взяли новые рекорды жатвы-2020. Жаркая сухая погода дала зеленый свет аграриям, поэтому сейчас на полях стараются не...
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