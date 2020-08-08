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«Куда делись наши деньги?». Держатели жилищных облигаций ЖК «Грушевский посад» записали видеообращение белорусским и польским властям
09.08.2020 08:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Держатели жилищных облигаций ООО «Жилстройкомплект», который возводит жилой комплекс «Грушевский посад» записали видеообращение белорусскому президенту с просьбой о помощи в разрешении проблемы с долгостроем. А также обратились к польским властям и польскому бизнесу с предупреждением о нахождении на территории Республики Польша владельца ООО «Жилстройкомплект» Ильи Волоха.
Напомним, жилой комплекс «Грушевский посад» расположен в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Грушевка». В состав комплекса входят четыре каркасно-блочных дома высотой от 18 до 23 этажей. Возводит его крупный столичный застройщик, который берет свои истоки в Кобрине — «Жилстройкомплект» (ЖСК).
ЖСК за все время успел возвести только два дома из комплекса, а после стройка практически полностью остановилась. По словам главы администрации секции 1 и 2 дома № 3 должны были быть сданы в эксплуатацию еще в конце июля 2019 года. Сейчас их готовность составляет 93%. Секции 3 и 4 этого же дома должны были быть сданы в апреле 2020 года. Их процент готовности — всего лишь 30%. Дом номер № 4 и вовсе не начинали возводить, хотя по планам он должен был быть сдан к концу этого года.
Мингорисполком не единожды продлевал сроки, в которые застройщик должен был сдать два дома, но это не приводило к каким-либо движениям на строительной площадке.
Держатели жилищных облигаций ООО «Жилстройкомплект» записали большое обращение президенту Республики Беларусь, а также властям Республики Польша, где рассказали свои истории покупки квартир у этого застройщика, и к чему все это привело. «Дольщики» просят власти Беларуси наконец-то разобраться в вопросе долгостроя. Желательно без дополнительных плат со стороны держателей облигаций.
Дольщики также обратились к властям Польши, а также крупным инвесторам этой страны. Они рассказали про учредителя компании ООО «Жилстройкомлект» Илью Волоха:
- Мы не понимаем, как произошло, что при полном 100% финансировании каждой квартиры (по высокой рыночной цене), не хватает денег их достроить? Куда подевались наши деньги? В связи с чем нами были написаны многочисленные обращения в компетентные органы, и заявления в МВД и Генеральную прокуратуру, Министерство архитектуры, Министерство финансов, Мингорисполком, Совет Министров, Президенту Республики Беларусь. В настоящий момент идет проверка по заявлениям, материалы направлены для проведения экономической экспертизы. Однако строительство дома так и не возобновилось по 3 дому и так и не началось по дому № 4, - сообщили нам держатели облигаций причину записи обращения.
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«Куда делись наши деньги?». Держатели жилищных облигаций ЖК «Грушевский посад» записали видеообращение белорусским и польским властям
Держатели жилищных облигаций ООО «Жилстройкомплект», который возводит жилой комплекс «Грушевский посад» записали видеообращение белорусскому президенту с...
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