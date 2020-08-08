«Куда делись наши деньги?». Держатели жилищных облигаций ЖК «Грушевский посад» записали видеообращение белорусским и польским властям

Напомним, жилой комплекс «Грушевский посад» расположен в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Грушевка». В состав комплекса входят четыре каркасно-блочных дома высотой от 18 до 23 этажей. Возводит его крупный столичный застройщик, который берет свои истоки в Кобрине — «Жилстройкомплект» (ЖСК).

ЖСК за все время успел возвести только два дома из комплекса, а после стройка практически полностью остановилась. По словам главы администрации секции 1 и 2 дома № 3 должны были быть сданы в эксплуатацию еще в конце июля 2019 года. Сейчас их готовность составляет 93%. Секции 3 и 4 этого же дома должны были быть сданы в апреле 2020 года. Их процент готовности — всего лишь 30%. Дом номер № 4 и вовсе не начинали возводить, хотя по планам он должен был быть сдан к концу этого года.

Мингорисполком не единожды продлевал сроки, в которые застройщик должен был сдать два дома, но это не приводило к каким-либо движениям на строительной площадке.

Держатели жилищных облигаций ООО «Жилстройкомплект» записали большое обращение президенту Республики Беларусь, а также властям Республики Польша, где рассказали свои истории покупки квартир у этого застройщика, и к чему все это привело. «Дольщики» просят власти Беларуси наконец-то разобраться в вопросе долгостроя. Желательно без дополнительных плат со стороны держателей облигаций.

Дольщики также обратились к властям Польши, а также крупным инвесторам этой страны. Они рассказали про учредителя компании ООО «Жилстройкомлект» Илью Волоха:

"Граждане хотят предупредить Вас о том, что в Республике Польша история с участием данных лиц может оказаться такой же грустной: Вы внесете денежные средства, но встречного исполнения обязательств в срок не получите и будете вынуждены обращаться за защитой к компетентным лицам. В то время как Вы потратите время, силы, деньги, данные люди (семья Волохов) будут говорить Вам, что они бы с радостью исполнили обязательства, но денег нет. Вы спросите: как так? Почему я исполнил обязательства добросовестно и в срок и перечислил полностью реальные деньги, мне же отказано в исполнении моих законных требований? Столкнувшись с компанией ООО «Жилстройкомплект» люди столкнулись с: -нарушениями в строительство объекта (несоблюдение норм законодательства, в частности, ТКП (технических кодексов и регламентов), несоблюдение проектной документации; -нарушениями нормативных сроков сдачи объекта в эксплуатацию; - нарушениями норм экономического характера, поскольку при 100%-ной оплате облигаций, люди получают ответы, что денег на счетах компании нет. Объект заброшен, и строительство на нем не ведется. По поручению Волоха И.П. было создано значительное количество аффилированных лиц, а также он и его жена и иные должностные лица ООО «Жилстройкомплект» регистрировали себя в качестве ИП в Беларуси, после чего заключали сами с собой либо же со своими подконтрольными структурами договоры (по очень интересным для них ценам) с целью получения и вывода денег в другие юрисдикции. Так, через подконтрольных директору ИП и аффилированных лиц производились сомнительного рода сделки по сдаче в аренду самому себе имущества по, вероятно, более чем завышенным ценам, что могло быть обычным «выводом» денежных средств с Объекта. Люди полагают, что со стороны руководства Застройщика, в лице директора Волоха И.П. и других лиц, связанных с данным Застройщиком, а также при ненадлежащем контроле со стороны чиновников, могли быть совершены противоправные действия мошеннического характера по завладению денежными средствами в особо крупном размере путем продажи жилищных облигаций, под предлогом строительства квартир в ЖК «Грушевский посад».

- Мы не понимаем, как произошло, что при полном 100% финансировании каждой квартиры (по высокой рыночной цене), не хватает денег их достроить? Куда подевались наши деньги? В связи с чем нами были написаны многочисленные обращения в компетентные органы, и заявления в МВД и Генеральную прокуратуру, Министерство архитектуры, Министерство финансов, Мингорисполком, Совет Министров, Президенту Республики Беларусь. В настоящий момент идет проверка по заявлениям, материалы направлены для проведения экономической экспертизы. Однако строительство дома так и не возобновилось по 3 дому и так и не началось по дому № 4, - сообщили нам держатели облигаций причину записи обращения.