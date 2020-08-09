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За пять дней досрочного голосования в выборах поучаствовали более 40% избирателей
09.08.2020 08:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Итоговая явка избирателей за 5 дней досрочного голосования на выборах президента составила 41,7%. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия.
Активнее всего голосовали в Гомельской области, самая низкая явка - в столице.
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Итоговая явка избирателей за 5 дней досрочного голосования на выборах президента составила 41,7%. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия.
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