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Штаб Тихановской: Восемь человек из команды задержаны
09.08.2020 10:58 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Восемь человек из штаба Светланы Тихановской были задержаны вчера или сегодня. Некоторым из них дали «сутки», что предъявляют остальным — пока неизвестно.
Как сообщила пресс-секретарь кандидата Анна Красулина, на утро 9 августа, задержаны: начальник штаба, доверенное лицо Мария Мороз, доверенные лица кандидата Олег Моисеев, Татьяна Каневская, Юрий Власов, Андрей Смоленчук получил 15 суток, доверенное лицо в Гродно Дмитрий Тит не выходит на связь, доверенное лицо в Гродно Павел Мельковский был осужден на 5 суток, его машина со 100 тысячами листовок изъята. Задержанного вчера члена команды Антона Сташевского перевели в Следственный комитет.
— К сожалению, о многих из них мы не можем получить дальнейшую информацию — где они находятся, что им предъявлено и т.п., — отметили в штабе.
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Задержаны доверенные лица кандидата. Кто-то уже получил «сутки», что с остальными пока неизвестно.
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