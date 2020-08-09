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Тихановская об отъезде из Беларуси: Пока не планирую

09.08.2020 16:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кандидат в президенты Светлана Тихановская и представитель штаба Мария Колесникова не планируют уезжать из Беларуси. Об этом они заявили журналистам в штабе кандидата.


Мария Колесникова рассказала, что штаб узнал об отъезде из страны Вероники Цепкало два часа назад.

— У нас есть информация: Вероника два часа назад написала, что она в Москве, она там планирует проголосовать. Мы считаем, что каждый сам выбирает способ, как обезопасить себя и свою семью, мы уважаем ее право, — сказала Мария Колесникова.

На вопрос есть ли вероятность, что она тоже уедет из Беларуси, Колесникова ответила отрицательно. Светлана Тихановская на этот же вопрос заявила: «Пока не планирую».

Напомним, 9 августа стало известно, что Вероника Цепкало, представитель объединенного штаба Светланы Тихановской, покинула Беларусь. Муж Вероники Валерий Цепкало ранее также покинул Беларусь вместе с их двумя сыновьями.

 
 
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Ранее стало известно, что Вероника Цепкало, представитель объединенного штаба Светланы Тихановской, покинула Беларусь.
 
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