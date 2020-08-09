Последним из кандидатов в президенты проголосовал Сергей Черечень

Источник материала: Tut.by

В 15.00 на свой избирательный участок пришел кандидат в президенты Сергей Черечень. На участке он появился со своей 5-летней дочерью Эмилией и представителем Викторией Стрелковской, сообщает «Радыё Свабода» .



Фото: svaboda.org

Кандидат голосовал на участке № 32 на улице Некрасова. Ему пришлось стоять в очереди, чтобы туда попасть. В этом году на некоторых участках наблюдаются очереди из избирателей .

Черечень сравнил ситуацию в Беларуси в день выборов с чрезвычайным или даже «военным» положением: посты на въезде в город, вооруженные солдаты, силовики.

— О каком «празднике» идет речь? Это плохо, но для сегодняшней Беларуси это норма. Поэтому люди голосуют за позитивные изменения, — сказал Сергей Черечень.

По его словам, сейчас Беларусь не может на равных выступать на международной арене по ряду причин. Он также отметил, что его команда сохранится после выборов и начнет «многовекторно» готовиться к следующим выборам 2025 года.

Остальные четыре кандидата уже проголосовали: Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев, Александр Лукашенко и Светлана Тихановская.