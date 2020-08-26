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"Белнефтехим" подтвердил покупку очередной партии нефти из Азербайджана
26.08.2020 19:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 авг – Sputnik. Концерн "Белнефтехим" подтвердил покупку очередной партии нефти из Азербайджана, об этом представители компании сообщили в среду.
"Танкер должен прибыть в порт Южный 2–4 сентября. Нефть поступит на Мозырский НПЗ", – цитирует представителей "Белнефтехима"
Напомним, накануне стало известно, что государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует в ближайшие дни
Заокеанские поставки черного золота
Напомним, что первую партию нефти у США Беларусь закупила после визита госсекретаря США Майкла Помпео в Минск. Именно тогда между Помпео и президентом Беларуси Александром Лукашенко были достигнуты договоренности о покупке сырья.
© REUTERS / Kevin Lamarque
Российские нефтяные компании в январе-мае 2020 года
План поставок российского сырья на белорусские НПЗ по нефтепроводу "Дружба" на июнь составляет один миллион тонн. В июне 2019 года по магистральному трубопроводу было прокачано на НПЗ в Новополоцке и Мозыре 1,4 миллиона тонн.
По словам представителя концерна "Белнефтехим", часть российской нефти будет поставлена также по железной дороге. Всего на белорусские НПЗ сырье будет поступать от десяти российских компаний.
Теперь белорусский НПЗ получит сорт White Eagle Blend ("смесь белого орла"), который создала компания Getka. Президент компании Дариуш Цихоцки в интервью изданию Business Alert рассказал, что название нового сорта нефти – это отсылка к национальным символам Польши. Getka создала новую смесь, которая по своим характеристикам близка к российской Urals. Цель у компании прозаическая – составить конкуренцию российским поставщикам, которые работают с НПЗ в Польше и Беларуси.
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Продажа одного танкера с азербайджанской нефтью объемом около 93–94 тысяч тонн была согласована и запланирована несколько недель назад.
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