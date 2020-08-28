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$467 за “квадрат” с отделкой. В Чижовке продают дешевые квартиры для «очередников», дом обещают сдать в декабре 2020 года
28.08.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В свежем номере газеты “Звязда” опубликована проектная декларация по продаже квратир в доме №5 в микрорайоне Чижовка-6А. Комплекс домов строится в границах улиц Уборевича–Чижевских–Корзюки. Цена «квадрата» для «очередников» – от 1238 руб.
О комплексе
Наружные стены из железобетонных трехслойных панелей с эффективным утеплителем, внутренние стены – сборные железобетонные. Окна: профиль деревянный, заполнение – стеклопакеты. В квартирах предусмотрена полная планировка, организованы жилые комнаты, кухни, прихожие, санузлы, летние помещения. В квартирах 1 этажа имеются погреба под лоджиями с доступом через люк. Помещения сдаются с чистовой отделкой: окраска акриловыми красками потолков и стен в санузлах; оклейка обоями в жилых комнатах, коридорах, прихожих, кухнях, кладовых; на полу будет линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове; в санузлах – керамическая плитка.
Цены
Сейчас к долевому строительству предлагается 42 квартиры (28 «двушек» и 14 «трешек»). Цена квадратного метра жилья с отделкой для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляет 1 238,44 белорусского рубля или $ 467 по курсу Нацбанка на 28.08.2020 за “квадрат” нормируемой площади. Квадратный метр в квартирах, превышающих нормируемую площадь, обойдется в 1 993,67 белорусского рубля или $ 752 по курсу Нацбанка на 28.08.2020.
Первоначальный взнос при условии оплаты согласно графику платежей составляет 60 % от стоимости объекта долевого строительства. Оплата должна быть произведена дольщиком в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня регистрации договора создания объекта долевого строительства в местном исполнительном и распорядительном органе.
Заявления о долевом строительстве жилых помещений будут приниматься (регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объектов долевого строительства будут заключаться через 7 календарных дней после опубликования настоящей декларации.
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$467 за “квадрат” с отделкой. В Чижовке продают дешевые квартиры для «очередников», дом обещают сдать в декабре 2020 года
В свежем номере газеты “Звязда” опубликована проектная декларация по продаже квратир в доме №5 в микрорайоне Чижовка-6А. Комплекс домов строится в границах улиц...
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