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Возле Минска выделили участки под бизнес. Цены за право аренды – от 4 тыс. до 1 млн рублей
28.08.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
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Участок в Колодищах – самый дорогой лот предстоящего аукциона. Здесь, недалеко от железнодорожной станции разыграют 6 гектаров земли для строительства и обслуживания производственно-складского комплекса. Торги за участок начнутся с 1 млн рублей. За эти деньги продается право аренды назаболоченный пустырь без коммуникаций. Площадка не освоена, рядом водоем, территория холмистая частично заросшая деревьями. Рядом железнодорожные пути, производства и цеха. Ограничений и обременений по использованию земли нет.
Еще один большой участок площадью 1,5 гектара продают на пересечении трассы Р28 и дороги Н9031 в Заславле. До сих пор территория не осваивалась, на пустыре пасутся лишь козы, но в будущем на участке планируется строительство придорожного сервиса (кафе). Инженерная инфраструктура (электричество, газ, вода) подведены, подъезд асфальтирован. Из нюансов – по территории участка проходит водоохранная зона Заславского водохранилища, контролируемая зона автомобильной дороги Р-28, охранная зона линий связи и радиофикации, а также охранная зона линии электропередачи напряжением до 1000В.
Небольшой участок под магазин продается в Заславле по улице Анусинская рядом с озером. Площадь земельного надела – 16,22 сотки, стартовая цена лота – 21 872 руб. На сегодня площадка выглядит как обычный пустырь, слегка холмистая, свободная от застройки. Подъезд – гравийка, коммуникаций нет, рядом преимущественно жилые дома. По территории проходит водоохранная зона водного объекта. С площадки открывается красивый вид на озеро.
Интересный участок продается в самом центре агрогородка Лесной. Расположен надел на оживленном перекрестке возле квартала многоквартирной застройки. Площадь участка небольшая – всего 1,21 сотки, но и стартовая цена права заключения договора аренды – 4 тыс. рублей. Целевое назначение участка – торговый объект. Коммуникаций нет, по территории проходит зона санитарной охраны водного объекта, используемого для питьевого водоснабжения, охранная зона линий связи и радиофикации.
В деревне Богатырева на торги выставили право аренды на участок более 1 гектара. Земельный надел находится в 5 километрах от МКАД, целевое назначение – строительство и обслуживание производственной базы. Рядом цеха и производство, коммуникаций не заявлено. Участок ровный, удобный для строительства. Подъезд есть.
Площадь участка — 1,1 га;
Начальная цена права заключения договора аренды — Br
Срок аренды – 99 лет;
Координаты участка: 53°50'57.4"N 27°23'14.2"E;
Расстояние до МКАД: 5 км.
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