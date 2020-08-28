ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Возле Минска выделили участки под бизнес. Цены за право аренды – от 4 тыс. до 1 млн рублей

28.08.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

18 сентября с аукциона разыграют 8 земельных участок возле Минска для строительства магазинов, кафе, придорожного сервиса и точек торговли. Срок аренды – 30, 50 или 99 лет, стартовые цены от 4 тыс. до 1 млн рублей. Смотрим, как выглядят самые интересные площадки.

Все участки на карте

аг. Колодищи (Лот №1)

Возле Минска выделили участки под бизнес. Цены за право аренды – от 4 тыс. до 1 млн рублей
Возле Минска выделили участки под бизнес. Цены за право аренды – от 4 тыс. до 1 млн рублей

Участок в Колодищах – самый дорогой лот предстоящего аукциона. Здесь, недалеко от железнодорожной станции разыграют 6 гектаров земли для строительства и обслуживания производственно-складского комплекса. Торги за участок начнутся с 1 млн рублей. За эти деньги продается право аренды назаболоченный пустырь без коммуникаций. Площадка не освоена, рядом водоем, территория холмистая частично заросшая деревьями. Рядом железнодорожные пути, производства и цеха. Ограничений и обременений по использованию земли нет.

Возле Минска выделили участки под бизнес. Цены за право аренды – от 4 тыс. до 1 млн рублей
Возле Минска выделили участки под бизнес. Цены за право аренды – от 4 тыс. до 1 млн рублей
Возле Минска выделили участки под бизнес. Цены за право аренды – от 4 тыс. до 1 млн рублей
Возле Минска выделили участки под бизнес. Цены за право аренды – от 4 тыс. до 1 млн рублей
Возле Минска выделили участки под бизнес. Цены за право аренды – от 4 тыс. до 1 млн рублей

Площадь участка — 6 га;

Начальная цена права заключения договора аренды — Br 1 031 732.

Срок аренды – 99 лет;

Координаты участка: 53°56'27.2"N 27°45'46.4"E;

Расстояние до МКАД: 7,7 км.

г. Заславль, ул. Дехновка (Лот №4)

Возле Минска выделили участки под бизнес. Цены за право аренды – от 4 тыс. до 1 млн рублей
Возле Минска выделили участки под бизнес. Цены за право аренды – от 4 тыс. до 1 млн рублей

Еще один большой участок площадью 1,5 гектара продают на пересечении трассы Р28 и дороги Н9031 в Заславле. До сих пор территория не осваивалась, на пустыре пасутся лишь козы, но в будущем на участке планируется строительство придорожного сервиса (кафе). Инженерная инфраструктура (электричество, газ, вода) подведены, подъезд асфальтирован. Из нюансов – по территории участка проходит водоохранная зона Заславского водохранилища, контролируемая зона автомобильной дороги Р-28, охранная зона линий связи и радиофикации, а также охранная зона линии электропередачи напряжением до 1000В.

Возле Минска выделили участки под бизнес. Цены за право аренды – от 4 тыс. до 1 млн рублей
Возле Минска выделили участки под бизнес. Цены за право аренды – от 4 тыс. до 1 млн рублей
Возле Минска выделили участки под бизнес. Цены за право аренды – от 4 тыс. до 1 млн рублей
Возле Минска выделили участки под бизнес. Цены за право аренды – от 4 тыс. до 1 млн рублей
Возле Минска выделили участки под бизнес. Цены за право аренды – от 4 тыс. до 1 млн рублей
Возле Минска выделили участки под бизнес. Цены за право аренды – от 4 тыс. до 1 млн рублей

Площадь участка — 1,4 га;

Начальная цена права заключения договора аренды — Br 172 327;

Срок аренды – 50 лет;

Координаты участка: 54°00'28.5"N 27°18'29.9"E;

Расстояние до МКАД: 14,5 км.

г. Заславль, ул. Анусинская (Лот №5)

Возле Минска выделили участки под бизнес. Цены за право аренды – от 4 тыс. до 1 млн рублей
Возле Минска выделили участки под бизнес. Цены за право аренды – от 4 тыс. до 1 млн рублей

Небольшой участок под магазин продается в Заславле по улице Анусинская рядом с озером. Площадь земельного надела – 16,22 сотки, стартовая цена лота – 21 872 руб. На сегодня площадка выглядит как обычный пустырь, слегка холмистая, свободная от застройки.  Подъезд – гравийка, коммуникаций нет, рядом преимущественно жилые дома. По территории проходит водоохранная зона водного объекта. С площадки открывается красивый вид на озеро.

Возле Минска выделили участки под бизнес. Цены за право аренды – от 4 тыс. до 1 млн рублей
Возле Минска выделили участки под бизнес. Цены за право аренды – от 4 тыс. до 1 млн рублей
Возле Минска выделили участки под бизнес. Цены за право аренды – от 4 тыс. до 1 млн рублей
Возле Минска выделили участки под бизнес. Цены за право аренды – от 4 тыс. до 1 млн рублей

Площадь участка — 16,22 сотки;

Начальная цена права заключения договора аренды — Br 21 872;

Срок аренды – 50 лет;

Координаты участка: 54°01'28.1"N 27°15'21.2"E;

Расстояние до МКАД: 18 км.

аг. Лесной (Лот №6)

Возле Минска выделили участки под бизнес. Цены за право аренды – от 4 тыс. до 1 млн рублей
Возле Минска выделили участки под бизнес. Цены за право аренды – от 4 тыс. до 1 млн рублей

Интересный участок продается в самом центре агрогородка Лесной. Расположен надел на оживленном перекрестке возле квартала многоквартирной застройки. Площадь участка небольшая – всего 1,21 сотки, но и стартовая цена права заключения договора аренды – 4 тыс. рублей. Целевое назначение участка – торговый объект. Коммуникаций нет, по территории проходит зона санитарной охраны водного объекта, используемого для питьевого водоснабжения, охранная зона линий связи и радиофикации.

Возле Минска выделили участки под бизнес. Цены за право аренды – от 4 тыс. до 1 млн рублей
Возле Минска выделили участки под бизнес. Цены за право аренды – от 4 тыс. до 1 млн рублей
Возле Минска выделили участки под бизнес. Цены за право аренды – от 4 тыс. до 1 млн рублей
Возле Минска выделили участки под бизнес. Цены за право аренды – от 4 тыс. до 1 млн рублей

Площадь участка — 1,21 сотки;

Начальная цена права заключения договора аренды — Br 4 тыс.;

Срок аренды – 99 лет;

Координаты участка: 54°00'18.8"N 27°40'44.3"E;

Расстояние до МКАД: 7,7 км.

д. Богатырёво (Лот №8)

Возле Минска выделили участки под бизнес. Цены за право аренды – от 4 тыс. до 1 млн рублей
Возле Минска выделили участки под бизнес. Цены за право аренды – от 4 тыс. до 1 млн рублей

В деревне Богатырева на торги выставили право аренды на участок более 1 гектара. Земельный надел находится в 5 километрах от МКАД, целевое назначение – строительство и обслуживание производственной базы. Рядом цеха и производство, коммуникаций не заявлено. Участок ровный, удобный для строительства. Подъезд есть.

Возле Минска выделили участки под бизнес. Цены за право аренды – от 4 тыс. до 1 млн рублей
Возле Минска выделили участки под бизнес. Цены за право аренды – от 4 тыс. до 1 млн рублей
Возле Минска выделили участки под бизнес. Цены за право аренды – от 4 тыс. до 1 млн рублей
Возле Минска выделили участки под бизнес. Цены за право аренды – от 4 тыс. до 1 млн рублей

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 сентября с аукциона разыграют 8 земельных участок возле Минска для строительства магазинов, кафе, придорожного сервиса и точек торговли. Срок аренды – 30, 50 или 99...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко: Внутренние негодяи призывают дестабилизировать финансовый рынок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

27.08.2020
Mir24.TV Belarus
28.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика