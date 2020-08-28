Возле Минска выделили участки под бизнес. Цены за право аренды – от 4 тыс. до 1 млн рублей

Еще один большой участок площадью 1,5 гектара продают на пересечении трассы Р28 и дороги Н9031 в Заславле. До сих пор территория не осваивалась, на пустыре пасутся лишь козы, но в будущем на участке планируется строительство придорожного сервиса (кафе). Инженерная инфраструктура (электричество, газ, вода) подведены, подъезд асфальтирован. Из нюансов – по территории участка проходит водоохранная зона Заславского водохранилища, контролируемая зона автомобильной дороги Р-28, охранная зона линий связи и радиофикации, а также охранная зона линии электропередачи напряжением до 1000В.