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Все рудники и фабрики Беларуськалия работают на полной мощности

28.08.2020 13:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг ― Sputnik. За текущий месяц на Беларуськалии ожидается объем производства калийных удобрений на уровне более 1 миллиона тонн, что составит порядка 103% к показателю августа прошлого года. 

© Sputnik Анна Иванова
Сопредседателя стачкома "Беларуськалия" осудили за участие в акции протеста

Предприятие восстановило работу 19 августа, спустя сутки вышло на максимальную загрузку, сообщается на сайте ОАО.

"Работают все 7 рудников ОАО "Беларуськалий". Три обогатительные фабрики работают в плановом режиме, фабрика Первого рудоуправления после окончания плановых ремонтных работ продолжит работу", сообщает сайт производства.

На предприятии также выразили благодарность трудовому коллективу за то, что шахтеры "решили выражать свою гражданскую позицию вне рабочего времени", говорится на сайте предприятия.

Напомним, в понедельник 17 августа шахтеры "Беларуськалия", чью продукцию Белорусская калийная компания поставляет во многие страны мира, вышли на забастовку. Таким образом они выразили солидарность с протестами.

Днем позже председатель Белхимпрофсоюза заявлял, что производство на ОАО "Беларуськалий" не остановлено, однако мощности снижены. Тем временем, в Белорусской калийной компании пообещали партнерам выполнить все договоренности вне зависимости от протестных настроений в стране.

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Теги: Минск
 
 
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Работа калийного гиганта была восстановлена 19 августа, как сообщили на предприятии, с 20 августа восстановили и максимальную загрузку мощностей.
 
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