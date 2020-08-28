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Все рудники и фабрики Беларуськалия работают на полной мощности
28.08.2020 13:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 авг ― Sputnik. За текущий месяц на Беларуськалии ожидается объем производства калийных удобрений на уровне более 1 миллиона тонн, что составит порядка 103% к показателю августа прошлого года.
© Sputnik Анна Иванова
Предприятие восстановило работу 19 августа, спустя сутки вышло на максимальную загрузку, сообщается на
"Работают все 7 рудников ОАО "Беларуськалий". Три обогатительные фабрики работают в плановом режиме, фабрика Первого рудоуправления после окончания плановых ремонтных работ продолжит работу", сообщает сайт производства.
На предприятии также выразили благодарность трудовому коллективу за то, что шахтеры "решили выражать свою гражданскую позицию вне рабочего времени", говорится на сайте предприятия.
Напомним, в понедельник 17 августа шахтеры "Беларуськалия", чью продукцию Белорусская калийная компания поставляет во многие страны мира, вышли на забастовку. Таким образом они выразили солидарность с протестами.
Днем позже председатель Белхимпрофсоюза заявлял, что производство на ОАО "Беларуськалий" не остановлено, однако мощности снижены. Тем временем, в Белорусской калийной компании пообещали партнерам выполнить все договоренности вне зависимости от протестных настроений в стране.
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Работа калийного гиганта была восстановлена 19 августа, как сообщили на предприятии, с 20 августа восстановили и максимальную загрузку мощностей.
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