Каково это сейчас — иметь рассрочку на квартиру в евро? Поговорили с дольщиком и отделом продаж «Дана Холдингз»

"Взял рассрочку в евро, потому что зарплата в долларах"

Денис, чтобы купить квартиру в новостройке ЖК «Минск Мир», взял рассрочку в евро в начале этого года. Говорит, что решился на такой шаг только потому, что у него зарплата привязана к курсу доллара и даже возможная девальвация не так страшна.

— Мне позвонил менеджер и рассказал, что [для предоставления скидки] не обязательно погашать сразу всю рассрочку. Любой платеж сверх обязательного ежемесячного будет рассчитываться с учетом 20% скидки. Если я, допустим, переплачу 1000 евро, то 20% от этой суммы пойдет в зачет общей стоимости квартиры. А значит, и ежемесячный платеж будет меньше.

Наш первоначальный взнос составлял 15% от всей стоимости квартиры, остальную сумму мы взяли в рассрочку в белорусских рублях по курсу, привязанному к курсу евро на день оплаты. Сейчас я бы, конечно, не брал такую рассрочку, а подождал бы как минимум несколько месяцев.

Мой ежемесячный платеж составляет 660 евро. У меня зарплата привязана к доллару, поэтому в начале года, когда брал рассрочку, не было особого страха. Но то, что происходит сейчас, немного беспокоит — непонятно, что дальше будет.

Зарплата привязана к доллару, если она такой же останется и проблем с работой не будет, не будет большой разницы между евро и долларом, то будем платить дальше. Но мой дом еще не сдан. По планам срок ввода его в эксплуатацию — только через год, и в течение этого времени можно будет, если что, договор расторгнуть. И застройщик вернет какую-то сумму денег. По договору они вернут сумму в белорусских рублях, но еще будет и штраф. Да, будут потери, но я надеюсь, что будет все нормально.

— Много ли среди ваших знакомых людей, которые взяли такие же рассрочки?

— Не много. Собственно, больше нет никого. Много моих знакомых взяли кредиты на покупку квартир. Но и у них тоже есть какая-то обеспокоенность, потому что кредиты привязаны к ставке рефинансирования. Она до этого благополучно падала, но что будет сейчас — сказать тяжело. В целом [знакомые] настроены положительно, но вся нестабильная ситуация немного напрягает.