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Каково это сейчас — иметь рассрочку на квартиру в евро? Поговорили с дольщиком и отделом продаж «Дана Холдингз»
28.08.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Дольщики домов, которые строит «Дана Холдингз», рассказали Realt.by, что застройщик готов предоставить 20% скидку для тех, кто будет досрочно погашать рассрочку за квартиры. Это касается рассрочки в белорусских рублях, привязанной к курсу евро. Узнали подробности у дольщика одного из домов ЖК «Минск Мир» и представителей строительной компании.
"Взял рассрочку в евро, потому что зарплата в долларах"
Денис, чтобы
— Мне позвонил менеджер и рассказал, что [для предоставления скидки] не обязательно погашать сразу всю рассрочку. Любой платеж сверх обязательного ежемесячного будет рассчитываться с учетом 20% скидки. Если я, допустим, переплачу 1000 евро, то 20% от этой суммы пойдет в зачет общей стоимости квартиры. А значит, и ежемесячный платеж будет меньше.
Наш первоначальный взнос составлял 15% от всей стоимости квартиры, остальную сумму мы взяли в рассрочку в белорусских рублях по курсу, привязанному к курсу евро на день оплаты. Сейчас я бы, конечно, не брал такую рассрочку, а подождал бы как минимум несколько месяцев.
Мой ежемесячный платеж составляет 660 евро. У меня зарплата привязана к доллару, поэтому в начале года, когда брал рассрочку, не было особого страха. Но то, что происходит сейчас, немного беспокоит — непонятно, что дальше будет.
Зарплата привязана к доллару, если она такой же останется и проблем с работой не будет, не будет большой разницы между евро и долларом, то будем платить дальше. Но мой дом еще не сдан. По планам срок ввода его в эксплуатацию — только через год, и в течение этого времени можно будет, если что, договор расторгнуть. И застройщик вернет какую-то сумму денег. По договору они вернут сумму в белорусских рублях, но еще будет и штраф. Да, будут потери, но я надеюсь, что будет все нормально.
— Много ли среди ваших знакомых людей, которые взяли такие же рассрочки?
— Не много. Собственно, больше нет никого. Много моих знакомых взяли кредиты на покупку квартир. Но и у них тоже есть какая-то обеспокоенность, потому что кредиты привязаны к ставке рефинансирования. Она до этого благополучно падала, но что будет сейчас — сказать тяжело. В целом [знакомые] настроены положительно, но вся нестабильная ситуация немного напрягает.
Застройщик: акция есть, но не все платежи считаются досрочным погашением
Обратившись сначала в call-центр компании "Дана Холдингз", мы услышали короткое: "Напишите электронное обращение или обратитесь к своему менеджеру в отдел продаж компании". Однако в отделе продаж «Дана Холдингз» объяснили, как действует данная акция:
— Рассрочка действует на сумму досрочного погашения. То есть, допустим, вы гасите 5000 евро, в остатке — 26 тысяч евро. 20% от 5000 евро — это 1000 евро. В итоге отнимается от остатка 5000 евро и еще дополнительно 1000 евро. Получается, что в итоге останется 20 тысяч евро. Именно таким образом действует скидка на досрочное погашение.
Но при этом внесенная сумма должна быть не менее двух обязательных платежей. То есть, если обязательный платеж составляет, к примеру, 500 евро, а клиент вносит 700 евро, то это не будет считаться досрочным погашением. В таком примере — только от 1000 евро. И чем больше платеж досрочного погашения, тем больше скидка.
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Каково это сейчас — иметь рассрочку на квартиру в евро? Поговорили с дольщиком и отделом продаж «Дана Холдингз»
Дольщики домов, которые строит «Дана Холдингз», рассказали Realt.by, что застройщик готов предоставить 20% скидку для тех, кто будет досрочно погашать рассрочку за...
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