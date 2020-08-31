«Поздравляю, вы купили воздух». Люди приобрели цокольные помещения в жилом доме, но пользоваться ими нельзя, потому что жители против

То есть когда застройщик продает такое помещение, а собственник желает купить его под офисы, то вначале покупателю нужно внимательно ознакомиться с документацией, назначением данных помещений, а не кидаться на маленькую цену и хорошее расположение.

Застройщики продают такие помещения зачастую под склады или подвалы. Чаще всего их располагают либо над торговыми точками (купил магазин, купи и склад дешево), либо в подвалах жилых домов (купил квартиру, купи дополнительную площадь для хранения вещей дешево). А если каким-то образом такие помещения покупает не житель дома, то потом он выговаривает застройщику, какой он плохой и как он его «кинул». А на самом деле когда застройщик продает такой объект, то он же не должен говорить, что здесь можно хранить только картошку, к примеру, и под другие нужды помещение не предназначено. Он продает площади в подвальных помещениях. Не цокольных! ПОДВАЛЬНЫХ! Здравомыслящий человек должен задуматься: зачем ему в подвале офис или магазин? А лучше всего туда съездить и посмотреть – если это подвальное помещение без окон, с одной форточкой, с одной дверью и двумя лампочками, то зачем такое покупать?

Но если человек купил и хочет впоследствии увеличить мощности на это помещение, то это ему сделать никто не даст. Туда заложены коммуникации под максимально допустимую мощность. А также заложены отсекающие автоматы, которые стоят не в данном помещении, а в общей электрощитовой. И если происходит отключение, то все жители остаются без света. Также эти помещения по электроснабжению относятся к 3-й категории, то есть допускается отсутствие электричества на таких объектах сроком не более 24 часов. То есть огромная опасность размещать там магазины. А у электриков товарищества собственников есть рабочий день, есть выходные, и они явно не будут спешить. Все остальные коммерческие помещения относятся ко второй категории – до 3 часов.

То есть покупатель был явно невнимательным и не запросил весь пакет документов - от проектного решения до функционального назначения. Ему эти бумаги обязаны были предоставить.

Застройщики часто продают такие помещения, потому что пропадают площади, которые заложены для того, чтобы поддерживать многоэтажное строение. Грубо говоря, на высоту под землей в 2,5 метра располагаются опорные стены, колоны и так далее. А между ними свободные метры. И зачем этой площади пропадать? Вот и продают застройщики эти помещения под хозяйственные нужды.