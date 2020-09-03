Москва согласилась проработать перенаправление поставок белорусского топлива из портов Литвы в РФ

Источник материала: Tut.by

Россия и Беларусь прорабатывают вопрос перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак после переговоров премьер-министров двух стран.

— Российская сторона заинтересована в том, чтобы нефтепродукты, которые сегодня реализуются через третьи страны, — у нас есть возможности обеспечить реализацию этих нефтепродуктов через Санкт-Петербург, через Усть-Лугу, то есть через российские порты, — сказал Новак (цитата по ТАСС ).

Он пояснил, что для этого необходимо «проработать, соответственно, экономические условия между транспортными компаниями, портовыми, «Белнефтехимом». «Собственно, мы этим тоже в настоящее время займемся в соответствии с поручением председателя правительства», — добавил министр.

28 августа Александр Лукашенко пообещал Литве показать, «что такое санкции», и заявил, что поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков из портов Литвы на другие. Но другие — это пока только Россия.

Ранее Москва уже предлагала Минску переориентировать поставки нефтепродуктов через российские порты и даже давала скидки на транспортировку, но порты Литвы, Латвии и Эстонии оказались для Беларуси более выгодным вариантом.