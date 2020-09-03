Киев обещает жесткие меры на недружественные действия Минска

Источник материала: Tut.by

В Киеве ответили на упреки Александра Лукашенко в том, что управление протестными акциями в Беларуси происходит из-за рубежа, в том числе и из Украины. А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что если недружественные действия Беларуси будут продолжаться и риски будут расти, Киев готов пойти на жесткие шаги.



Дмитрий Кулеба. Фото: Reuters

В МИД Украины напомнили, что глава ведомства Дмитрий Кулеба уже заявлял, что «Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси».

Комментируя заявление Александра Лукашенко от 3 сентября, в котором он заявил, что управление протестными акциями в Беларуси происходит из-за рубежа, в том числе и из Украины , в МИД призвали «белорусских друзей и партнеров не поддаваться на информационные провокации, чтобы не попасть в ловушку пропаганды и фейков».

— Не надо искать врагов там, где их нет, — добавили в МИД Украины.

Сегодня же вышло интервью главы МИД Украины Дмитрия Кулебы изданию Gazeta.ua , которое цитирует interfax.by .

В нем он предупредил о готовности Киева к жестким мерам в отношении Беларуси в случае недружественных действий со стороны Минска, в том числе к более радикальным шагам, чем отзыв украинского посла в Минске для консультаций.

«Я вызвал посла (Украины в Минске), чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Беларусью в новой реальности. Внести конкретные предложения руководству государства, как дальше строить отношения с государством-соседом в кратко- и среднесрочной перспективе. Не исключаю, что он вернется в Минск. Но если недружественные действия Беларуси будут продолжаться и риски будут расти, мы готовы идти на жесткие шаги. Даже дальше, чем вызов посла на консультации», — сказал Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что целью вызова посла на консультации является политически продемонстрировать недовольство Украины решением властей Беларуси о передаче «вагнеровцев» России и безосновательными обвинениями в адрес Киева во вмешательстве во внутренние дела.

Также Кулеба указал, что любое ослабление суверенитета Беларуси негативно влияет на безопасность Украины, а украинско-белорусская граница «не должна превратиться в место для беззаботной прогулки российских спецслужб или армии».

«2014 год научил нас, что может быть все. Любое ослабление суверенитета Беларуси негативно влияет на безопасность Украины. Любое укрепление позиций России в Беларуси — это рост угроз для нас. Это и экономические риски, когда можно влиять на поставки товаров промышленности в Украине. И безопасностные — использование белорусской границы для операций. Огромная граница Украины с Беларусью не должна превратиться в место для беззаботной прогулки российских спецслужб или армии», — отметил Кулеба.