Долг Беларуси за газ составил 328 млн долларов. Власти России надеются на его погашение

Источник материала: Tut.by

Премьер-министры России и Беларуси Михаил Мишустин и Роман Головченко дали поручения проработать погашение задолженности по поставкам энергоносителей Беларуси за этот год. Об этом сообщил журналистам в четверг министр энергетики РФ Александр Новак.



Фото: minenergo.gov.ru/

— Даны председателями правительств поручения в кратчайшие сроки вступить в переговоры с учетом достигнутых договоренностей, о которых сказал Михаил Владимирович Мишустин, о погашении задолженности в ближайшее время, которая была накоплена в этом году за поставки газа. Такие поручения даны", — сказал Новак по итогам переговоров премьеров двух стран (цитата по ТАСС ).

Он заявил о необходимости поддержания стабильных и долгосрочных отношений с Беларусью по поставкам нефти и газа.

— Конечно, для нас очень важно, чтобы у нас были стабильные, долгосрочные отношения по поставкам нефти в Республику Беларусь, по поставкам газа. Сегодня все эти вопросы обсуждались <…> в конструктивном ключе, — сообщил Новак.

Он отметил, что Россия и Беларусь являются стратегическими партнерами, РФ — основной поставщик энергоресурсов для республики. В то же время Беларусь является крупным транзитером, через страну транзитом в Европу проходят огромные объемы нефти и газа, напомнил министр.

Новак сообщил, что «Белнефтехим» и российские нефтяные компании уже начали переговоры по условиям контрактов на 2021 год, они приходят конструктивно, компании предлагают оставить неизменной формулу ценообразования, действующую в 2020 году.

Он отметил, что цены на нефть для Беларуси формируются на основе коммерческих договоренностей между российскими нефтяными компаниями и «Белнефтехимом».

— Соответственно «Белнефтехим» и наши нефтяные компании уже вступили в переговоры по контрактам на 2021 год. Я знаю, что между ними очень конструктивные переговоры, что наши компании подтверждают уровень цен, которые действовали в 2020 году, — сообщил Новак.

Он уточнил, что уровень цен формируется, безусловно, от конъюнктуры рыночных цен с учетом экспортной пошлины, которая не платится. «Имеется в виду, что формула ценообразования с учетом премиальности остается неизменной», — пояснил министр.

Что касается объемов поставок в Беларусь, то он напомнил, что нефть поставляется в страну в рамках индикативных балансов.

— На этот год индикативный баланс, на последующие годы предусматривает 24 миллиона тонн. Хотя объем поставок несколько ниже с учетом потребности Республики Беларусь в переработке, — добавил Новак.

Говоря о ценах на газ для Беларуси на следующий год, глава российского Минэнерго подчеркнул, что это также является предметом переговоров, в первую очередь на уровне компаний — поставщиков газа — «Газпрома» и покупателей газа, то есть потребителей Беларуси.

— Я думаю, что эти переговоры в ближайшее время уже начнутся после погашения задолженности за газ, — отметил он.

На середину августа задолженность белорусских покупателей перед «Газпромом» превысила 300 млн долларов. Александр Новак сообщил, что в настоящее время размер долга составляет 328 млн долларов.

— Есть с одной стороны задолженность в размере 328 млн долларов, которая за поставки газа существует, в том числе есть предоплата в размере 101 млн долларов. То есть вот эти две цифры, которые сегодня учитываются во взаиморасчетах, — отметил министр, но добавил, что еще необходимо провести сверку.