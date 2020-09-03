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Новак: задолженность Беларуси за российский газ – 328 млн долларов

03.09.2020 19:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. Задолженность Беларуси за поставленный в республику российский газ в настоящее время составляет 328 миллионов долларов США, заявил журналистам в Минске министр энергетики РФ Александр Новак.

© Sputnik / Виктор Толочко
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По его словам, сейчас, чтобы определить, сколько точно республика задолжала за поставки "голубого топлива", нужно провести сверку.

"Есть с одной стороны задолженность в размере 328 миллионов долларов, которая за поставки газа существует, в том числе есть предоплата в размере 101 миллион долларов. То есть вот эти две цифры, которые сегодня учитываются во взаиморасчетах", – сказал Новак.

Он также отметил, что в четверг премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин дали поручения проработать механизм погашения задолженности по поставкам энергоносителей за текущий год.

По словам Новака, в ближайшем времени также начнутся переговоры о цене на газ для Беларуси в 2021 году.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам российского министра, стороны вскоре планируют проработать механизм погашения задолженности.
 
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