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Лукашенко внесли в украинскую базу «Миротворец»

03.09.2020 19:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко появился в базе украинского ресурса «Миротворец», следует из данных портала.


Фото: Reuters

Причиной внесения Лукашенко в базу «Миротворца» авторы называют интервью экс-премьера Польши Дональда Туска польскому изданию Onet, в котором тот рассказал о том, что Лукашенко поведал ему о плане стать президентом объединенных Украины и Беларуси. Эту идею авторы «Миротворца» характеризуют как «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

«Пособник террористов и российских оккупантов. В нарушение международных соглашений и договоренностей, несмотря на соответствующий запрос от Украины, дал указание передать России (страна-агрессор) боевиков и наемников, которые совершали военные преступления на территории Украины», — говорится в описании его страницы.

Далее идет список публикаций, посвященных ситуации с задержанием группы из 33 россиян, сотрудников частных военных компаний, на территории Беларуси с последующей выдачей из России.

База «Миротворец» — это украинский сайт, который создали в августе 2014 года. Туда вносят бойцов самопровозглашенных ДНР и ЛНР, также там ранее были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В базе «Миротворца» в разное время были российские политики, представители шоу-бизнеса, театра и кино и пр.

Из задержанных 33 граждан России в Минске в базе были 13 человек.

29 июля КГБ Беларуси сообщил, что задержал 33 россиян из ЧВК Вагнера, которые готовили массовые беспорядки «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании» перед президентскими выборами. Посольство России сообщило, что задержанные были сотрудниками частных охранных структур, направлявшимися в другие страны транзитом через Беларусь.

Вскоре после выборов 32 россиянина покинули Беларусь. Вскоре после этого Владимир Путин назвал задержание россиян в Беларуси акцией украинских и американских спецслужб.

 
Теги: Минск
 
 
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Причиной внесения Лукашенко в базу «Миротворца» авторы называют интервью экс-премьера Польши Дональда Туска польскому изданию Onet, в котором тот рассказал о том,...
 
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