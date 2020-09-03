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Лукашенко внесли в украинскую базу «Миротворец»
03.09.2020 19:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко появился в базе украинского ресурса «
Причиной внесения Лукашенко в базу «Миротворца» авторы называют
«Пособник террористов и российских оккупантов. В нарушение международных соглашений и договоренностей, несмотря на соответствующий запрос от Украины, дал указание передать России (страна-агрессор) боевиков и наемников, которые совершали военные преступления на территории Украины», — говорится в описании его страницы.
Далее идет список публикаций, посвященных ситуации с задержанием группы из 33 россиян, сотрудников частных военных компаний, на территории Беларуси с последующей выдачей из России.
База
Из задержанных 33 граждан России в Минске в базе
29 июля КГБ Беларуси
Вскоре после выборов 32 россиянина
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