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США намерены убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом

04.09.2020 07:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александра Лукашенко надо попытаться убедить в том, что он не может быть президентом страны в текущих обстоятельствах. Такое мнение высказал постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор в опубликованном в четверг интервью журналу Foreign Policy.


Фото: Twitter / @USAmbOSCE

«Что мы должны сделать прямо сейчас, так это попытаться убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом страны в текущих обстоятельствах. Он считает, что сфальсифицированные выборы с последующим жестоким подавлением народа — это приемлемо», — утверждает Гилмор.

Он сказал, что по-прежнему «глубоко обеспокоен» возможным вмешательством России в дела Беларуси с целью оказать поддержку Лукашенко.

В среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что российско-американские отношения могут стать еще хуже в случае «открытого силового вмешательства» России в ситуацию в Беларуси. По его версии, ОБСЕ является «естественным посредником» между белорусскими властями и оппозицией.

 
 
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«Он считает, что сфальсифицированные выборы с последующим жестоким подавлением народа - это приемлемо», - утверждает Гилмор.
 
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