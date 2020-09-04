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США намерены убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом
04.09.2020 07:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александра Лукашенко надо попытаться убедить в том, что он не может быть президентом страны в текущих обстоятельствах. Такое мнение высказал постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор в опубликованном в четверг интервью журналу
«Что мы должны сделать прямо сейчас, так это попытаться убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом страны в текущих обстоятельствах. Он считает, что сфальсифицированные выборы с последующим жестоким подавлением народа — это приемлемо», — утверждает Гилмор.
Он сказал, что по-прежнему «глубоко обеспокоен» возможным вмешательством России в дела Беларуси с целью оказать поддержку Лукашенко.
В среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что российско-американские отношения могут стать
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«Он считает, что сфальсифицированные выборы с последующим жестоким подавлением народа - это приемлемо», - утверждает Гилмор.
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