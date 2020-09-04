Скидки по старинке: почему Беларусь решила направить нефть в порты России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. Одним из лейтмотивов встречи премьер-министров Беларуси и России Романа Головченко и Михаила Мишустина, прошедшей накануне, был вопрос энергетики, а конкретно – возможность переориентировать нефтяные потоки с балтийских портов на российские в ответ на санкции странами Балтии.

"У нас есть возможности обеспечить реализацию этих нефтепродуктов через Санкт-Петербург, через Усть-Лугу, то есть через российские порты", - заявил министр энергетики Александр Новак, отметив большую заинтересованность России в реализации этого проекта.

Теперь сторонам предстоит детально обсудить условия сотрудничества, в том числе между портами и нефтетранспортными компаниями.

Минск на перепутье

По мнению эксперта в области энергетики Игоря Юшкова, сама по себе идея не нова – Минск и Москва давно обсуждали возможность экспорта нефтепродуктов через Усть-Лугу. Более того, чтобы переключить поставки на себя, российская сторона готова была предоставлять значительные скидки на логистику.

"Транснефть" даже готова была строить новый нефтепровод, либо использовать "Дружбу", так как она не загружена. Предлагалось, выделив и модернизировав одну нитку, направлять нефтепродукты на ленинградские порты. Беларусь экспортирует где-то 12 миллионов тонн, и существующая инфраструктура могла бы поглотить весь этот объем", - пояснил Юшков Sputnik Беларусь.

По его словам, главный вопрос - какая будет экономика у такой транспортной схемы? Ведь Минск неоднократно подчеркивал, что гнать нефтепродукты через Прибалтику проще, удобнее и дешевле.

При этом белорусская сторона никогда не указывала точных цифр, не оглашала, во сколько обходится прибалтийский транзит и чем не устраивает даже скидка в 50% на ж/д поставки в Россию.

"Разговоры эти были довольно абстрактны, так как в Минске не называли объемов. Если бы сказали, что Беларусь готова пустить шесть или хотя бы два-три миллиона тонн через российские порты, "Транснефть" могла бы подсчитать наиболее выгодный маршрут поставок. Вот только транзит белорусских нефтепродуктов такими объемами никогда не измерялся", - подчеркнул Юшков.

Причем решение белорусского руководства о переориентации поставок имеет чуть более давнюю историю и, вероятно, связано не только с нынешними санкциями. Так, позиция Вильнюса, направленная против атомной электростанции в Островце , в буквальном смысле слова накалила отношения между странами.

"За лозунгами о небезопасности БелАЭС стоит банальная зависть. То, отчего они отказались (атомная энергетика - Sputnik) и чего у них никогда, скорее всего, уже не будет, белорусы у себя развивают и превращаются из нетто-импортеров в нетто-экспортеров", - считает директор российского Института национальной энергетики Александр Фролов.

Собеседник Sputnik полагает, что, если говорить о транзите нефти, то критика географической удаленности Усть-Луги неуместна, так как Беларусь использует для перевалки своих нефтепродуктов в том числе эстонские порты, расположенные дальше российского.

Россия опять пойдет навстречу

По-видимому, нынешние поведение Эстонии, Литвы и Латвии поставило под сомнение целесообразность экономического партнерства с этими странами, учитывая, сколь недружелюбно ведут себя "партнеры" на политической арене. Напротив, российские скидки на транзит и готовность работать сообща по-прежнему в силе.

"Льготы по перевалке, которые могут предложить российские порты, позволят сделать белорусские нефтепродукты более конкурентоспособными на европейских рынках, традиционных для республики", - утверждает Фролов.

По его мнению, за счет выгод в логистической цепочке можно поддержать высокую маржинальность белорусской нефтепереработки, и таким образом пополнить бюджет, как это было в ситуации с покупкой российской нефти несколько лет назад. Казна Беларуси получала доход в несколько сотен миллионов долларов за счет покупки российского сырья по сниженным ценам и его последующей переработки и реализации на европейских рынках.

Что касается финансов, то другой важной темой переговоров был газовый долг Беларуси.

По мнению Фролова, нынешняя ситуация в экономических отношениях Москвы и Минска повторяет события трехлетней давности. В 2017 году задолженность республики за газ достигла 726 миллионов долларов.

"Долг был в два раза больше, чем сейчас. Но так как у Беларуси на тот момент не было соответствующих сумм, которые она могла бы направить на погашение этого долга, то Россия выдала кредит, который и был потом распределен на погашение образовавшейся задолженности", - объясняет эксперт.

Он предполагает, что в текущих условиях повторится тот же сценарий, тем более, сейчас экономическое положение Беларуси выглядит даже более нестабильным.

"Мы видим проблемы, которые оказала политическая нестабильность на экономику, видим колебание национальной валюты. Это все неблагоприятно сказывается на платежеспособности республики. Я думаю, Россия опять пойдет навстречу, выделит деньги. И они будут опять направлены на погашение долга", - заключил Фролов.

По крайней мере, сейчас в Минэнерго РФ отмечают - несмотря на долги за газ в размере 328 миллионов долларов, Беларусь внесла как предоплату 101 миллион и стороны наверняка смогут договориться о механизмах погашения задолженности энергоносителей за текущий год.

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