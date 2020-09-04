Welt: ЕС не станет включать Лукашенко в санкционный список из-за Германии, Франции и Италии

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко не будет включен в санкционный перечень Евросоюза, прежде всего из-за позиции Германии, а также Франции и Италии. Об этом сообщила в пятницу газета Die Welt со ссылкой на собственные источники.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Берлин, Париж и Рим заявили, что, «несмотря на все обстоятельства, каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми», поскольку, по их мнению, включение его в черный список будет означать полное прекращение диалога с Минском. За введение ограничительных мер против Александра Лукашенко выступали в первую очередь страны Балтии и Польша.

Официальный список будет опубликован в ближайшие две недели, заявили дипломаты ЕС.

Планируемые санкции против ответственных за насилие и фальсификации в Беларуси предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и замораживание финансовых активов в европейских банках.

Ранее страны ЕС принципиально договорились о необходимости ввести санкции против ряда белорусских чиновников, однако о составе списка возникли разногласия. В частности, не все государства согласились с включением в список Лукашенко.

Такой подход разочаровал представителей стран Балтии, которые выступают за более жесткие меры. Они ввели санкции самостоятельно и запретили въезд на территорию Литвы, Латвии и Эстонии 30 белорусским чиновникам, включая Александра Лукашенко.

В МИД Беларуси отметили , что попытки воздействовать санкциями на Беларусь приводят к обратному эффекту — Минск будет вынужден принять адекватные ответные меры.