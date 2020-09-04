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Welt: ЕС не станет включать Лукашенко в санкционный список из-за Германии, Франции и Италии
04.09.2020 09:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко не будет включен в санкционный перечень Евросоюза, прежде всего из-за позиции Германии, а также Франции и Италии. Об этом сообщила в пятницу газета
Берлин, Париж и Рим заявили, что, «несмотря на все обстоятельства, каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми», поскольку, по их мнению, включение его в черный список будет означать полное прекращение диалога с Минском. За введение ограничительных мер против Александра Лукашенко выступали в первую очередь страны Балтии и Польша.
Официальный список будет опубликован в ближайшие две недели, заявили дипломаты ЕС.
Планируемые санкции против ответственных за насилие и фальсификации в Беларуси предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и замораживание финансовых активов в европейских банках.
Ранее страны ЕС принципиально договорились о необходимости ввести санкции против ряда белорусских чиновников, однако о составе списка возникли разногласия. В частности, не все государства согласились с включением в список Лукашенко.
Такой подход разочаровал представителей стран Балтии, которые выступают за более жесткие меры. Они
В МИД Беларуси
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Берлин, Париж и Рим заявили, что, «несмотря на все обстоятельства, каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми», поскольку, по их мнению, включение его в черный...
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