«Белорусы – очень богатые люди, раз могут выбрасывать по $15.000». Интервью с риэлтером-медиатором о том, как лучше уладить имущественные споры

«Люди «очень богатые», раз могут терять такое количество денег из-за своей непримиримости»

- А как давно вы начали применять медиативную практику именно в профессиональной риэлтерской сфере?

- Я обучилась примерно полтора года назад. И чем больше я работаю именно медиатором, тем больше понимаю, что в Беларуси очень «богатые» люди. Потому что они готовы на том, что не договариваются, терять очень большие деньги.

Вот пример из продажи: муж с женой разошлись, им нужно продать квартиру. Я им объясняю, что квартиру лучше продавать вместе, а не по частям, так как, если каждый будет продавать свою долю, то в деньгах вы сильно потеряет. «Нет! Мы будем судиться!». Начинаешь им перечислять, сколько денег уйдёт на такой путь: оценка квартиры, госпошлина 5% от суммы иска, расходы на адвоката и так далее. И даже, если разделите квартиру, и каждому достанется по 1/2, то что вы будете делать с этой половиной? Все равно ведь, чтобы продать эту 1/2 нужно согласие владельца второй 1/2, и хочешь, не хочешь, а придется договариваться. Да и кто у вас купит эту половину, если в квартире четко не выделены доли? Как, к примеру, пользоваться половиной комнаты? То есть нужно снова подавать в суд, чтобы делить по комнатам и как-то это фиксировать.

В результате выходит такая цепочка из исков. А ведь можно обсудить все эти доли и нюансы, договориться о приемлемом для сторон варианте, заключить медиативное соглашение, добровольно исполнить его и сохранить, таким образом, свои нервы, деньги и время.

Но эти муж с женой решили не идти друг другу на встречу и поделить квартиру через суд. Не знаю, сколько было заседаний, но они поделили свою квартиру пополам, потом выделили доли и сейчас каждый продает комнату. Если бы семья продавала эту квартиру целиком, то смогли бы выручить примерно $60 тысяч. А вот из-за продажи комнаты им даже 18 тысяч не дают на руки. То есть они теряют на ровном месте, из-за того, что не хотели идти на примирение, больше $20 тысяч. Просто выбрасывают их. И какой вывод? Эти люди «очень богатые», раз могут терять такое количество денег из-за своей непримиримости.

Причем так поступают зачастую простые работяги, бюджетники, пенсионеры. Люди, у которых есть бизнес, и они знают цену деньгам – они «бедные». Они предпочитают договорится, чем разбрасываться такими суммами.

Когда начинаешь людям объяснять, что кроме суда есть медиация, можно решить вопрос через нотариуса, объясняешь другие механизмы решения спорной ситуации, то они так удивляются. У нас почему-то все считают, что выход есть только через суд.

С чем еще часто сталкиваюсь в работе, это то, что люди иногда сами не знают, чего хотят. Не то, чтобы не знают, а уверены в том, что существует только одна правда, и она только на их стороне. Поэтому они отказываются от медиации (мол, зачем, если я прав(а)) и сразу идут в суд. К примеру, была у меня одна женщина, она разводилась с мужем и у нее была цель забрать себе квартиру. Я предложила клиентке пойти на медиацию с мужем, на что она мне ответила: «Зачем? Ведь я уверена, что квартира будет моей и уже подала в суд». Ее доводы были такие, что они с мужем купили квартиру состоя в ЖСПК, все взносы за недвижимость платила она со своей зарплаты. И вот женщина была уверена, что раз она платила со своей зарплаты за эту квартиру, то и достаться она должна только ей.