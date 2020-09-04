Памятка задержанного: что будет, если отказаться платить штраф?

Источник материала: Tut.by

В ходе текущих мирных акций протеста были задержаны тысячи человек. Кого-то несколько часов покатали в автозаке и отпустили, а кто-то получил административное наказание в виде ареста или штрафа. И даже отбыв положенные «сутки» ареста, люди все равно остались должны государству — им предъявили счета за питание в изоляторе.

Возмутившись сумме штрафа или необходимости оплачивать фактически отсутствовавшее питание, кто-то может принять решение не платить. Что будет в таком случае, рассказывает Petitions.by.

Обжалование в вышестоящем суде

После вынесения постановления суда о наложении административного взыскания в виде штрафа у осужденного есть 1 месяц на его добровольное погашение (ч. 1 ст. 15.3 Процессуально-исполнительного кодекса Беларуси). Срок начинается со вступления решения в законную силу — это происходит через 10 дней с момента объявления постановления или вручения копии постановления в зависимости от вашего присутствия на судебном заседании.

В течение этих 10 дней у вас есть право на обжалование судебного постановления в вышестоящем суде. Например, если решение вынесено судом Московского района Минска, то обжаловать его нужно в Минском городском суде. Следующая инстанция — Верховный суд.

Заявитель вправе подавать жалобу несколькими способами: лично в суд либо почтой. Сделать это нужно до 24 часов последнего дня срока. То есть, если жалоба была отправлена почтой до полуночи последнего, десятого дня, то срок не считается пропущенным.

Кроме того, отведенный 10-дневный срок можно увеличить, если обратиться в суд с заявлением о составлении мотивировочной части постановления. В таком случае отсчет 10 суток на обжалование начнется со дня получения копии мотивировочной части постановления.

Если обжаловать решение суда не удалось, на выплату штрафа будет отведен 1 месяц. Если этого не сделать, то орган, ведущий административный процесс, может направить постановление о наложении штрафа по месту работы должника. В таком случае у вас могут начать удерживать до половины зарплаты в счет штрафа.

Можно минимизировать размер удержаний, если в тот месяц, который дан на добровольную оплату штрафа, обратиться к работодателю с заявлением на внеплановый аванс в счет зарплаты. Это поможет уменьшить первое взыскание к моменту поступления исполнительного документа по месту работы. Кроме того, законодательно не запрещено использовать свое право на отдых и пойти в отпуск, вследствие чего доходы сократятся и погашение штрафа растянется.

Принудительное исполнение

Помимо прочего, в случае неоплаты штрафа в течение 1 месяца суд имеет право направить документы в орган принудительного исполнения (ст. 42 Закона «Об исполнительном производстве»), где судебный исполнитель в течение 3 дней должен вынести решение о возбуждении исполнительного производства. Потом по адресу вашей регистрации вам придет заказное письмо с постановлением о возбуждении исполнительного производства. Также судебный исполнитель может уведомить вас по СМС или Viber.

Описанный порядок представлен ниже в схеме:





В процессе исполнения судебного постановления долг увеличится на 10% — это стандартный принудительный сбор, который вы должны уплатить в пользу отдела принудительного исполнения.

У судебного исполнителя есть ряд инструментов, которым он вынуждает вас скорей погасить сумму задолженности. Согласно ст. 60 Закона «Об исполнительном производстве», судебный исполнитель имеет право на:

Арест наличных денежных средств и иного имущества должника, принадлежащих ему и находящихся у него или третьих лиц.

Арест денежных средств и иного имущества должника, находящихся на его счетах, во вкладах или на хранении в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях. Снять деньги могут даже с баланса вашего лицевого счёта мобильного телефона.

Опись или изъятие имущества должника, находящегося у него и третьих лиц, передача этого имущества на хранение в порядке, установленном ст. 89 Закона об исполнительном производстве. Арест могут наложить на технику в доме, например, стиральную машину или бутербродницу.

Запрещение иным лицам совершать определенные действия, препятствующие исполнению исполнительного документа, передавать имущество должнику или исполнять другие обязательства в отношении этого должника. То есть передать имущество дедушке с бабушкой не получится, если только не сделать это в течение одного месяца, отведенного для добровольной уплаты штрафа.

Иные меры, предусмотренные Законом об исполнительном производстве и иными законодательными актами. Например, в распоряжении судебного исполнителя есть возможность блокировки мобильной связи, интернета, зарегистрированного на ваше имя. Тем не менее, пока такой запрет не наложен, физическое лицо вправе отказаться от предоставляемых ему услуг в пользу другого лица, исключив себя из участников договора. Новый абонент вправе самостоятельно распоряжаться оказываемыми услугами, в том числе предоставляя пользование ими третьим лицам.

По запросу от судебного исполнителя определенные меры может также принять суд, например:

Временное ограничение права должника на выезд из Беларуси.

Временное ограничение права должника на управление механическими транспортными средствами. Однако судами это требование как правило не удовлетворяется, если транспортное средство является источником дохода должника (тот, например, оказывает услуги по перевозке пассажиров) или в семье есть малолетние дети, а правом на управление автомобилем обладает только один из супругов.

Временное ограничение должника в посещении игорных заведений.

Судебный исполнитель может предпринять лишь одну из возможных мер ограничения, а может — все сразу. Это зависит от размера долга и от того, какой из способов покажется судебному исполнителю наиболее эффективным в вашем случае.

В нынешнем большом потоке административных дел есть риск, что судебное постановление забудут предъявить к исполнению. Необходимо помнить, что исполнительные документы могут быть предъявлены к исполнению в течение 3 лет.

Какой бы несправедливой ни казалась ситуация, не следует препятствовать судебному исполнителю при осуществлении им своих функций и совершать действия, явно свидетельствующие об уклонении от погашения штрафа, подчеркивают эксперты. Впоследствии это может повлечь уже не административную, а уголовную ответственность.