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Опрос Нацбанка: граждане хранят сбережения в наличной валюте и ждут высокой инфляции

04.09.2020 13:09 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Национальный банк Беларуси опубликовал результаты проведенного в августе опроса граждан страны. Опрос касался инфляционных ожиданий, а также других вопросов, отражающих финансовое поведение белорусов.

Согласно результатам опроса, в августе 37% опрошенных предположило, что ощущаемая инфляция в стране - выше официальной. Что касается ожидаемого уровня роста цен, что здесь 56,9% респондентов полагают, что цены в ближайший год будут расти также интенсивно, как сейчас, 20,8% уверены, что цены будут расти быстрее, 15,1%, что медленнее.

Выросло число граждан, которые полагают, что сейчас благоприятное время для крупных покупок в кредит (с майских 21,3% до 25,3% в августе), неблагоприятным его оценивают 75% опрошенных. 

Кроме того, опрос показал, что число белорусов, которые считают нынешние времена плохими для сбережений выросло с майских 56,8% до 59% в августе. Большинство опрошенных (84,2%) предпочитают хранить сбережения в валюте.

«Анализ инфляционных ожиданий подготовлен на основе проводимого с ноября 2017 года опроса респондентов Республики Беларусь (мужчины и женщины в возрасте старше 18 лет) методом личного интервью по месту жительства (с ноября 2017 года в опросах участвовали 1 000 респондентов, а с мая 2018 года – 2 000 респондентов)», - говорится в сообщении НББ

 

 
 
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Национальный банк Беларуси опубликовал результаты проведенного в августе опроса граждан страны. Опрос касался инфляционных ожиданий, а также других вопросов,...
 
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