Три белорусских производителя вошли в топ-15 молокоперерабатывающих компаний союзного государства

Источник материала: Tut.by

«Савушкин продукт» занял третье место по производству молочной продукции на рынках России и Беларуси, уступив в прошлом году только дочкам международных гигантов Danone и PepsiCo.



Фото: TUT.BY

В топ-15 крупнейших молокоперерабатывающих компаний союзного государства вошли еще три белорусских производителя.

«Савушкин продукт» возглавил рейтинг крупнейших переработчиков молока в Беларуси, составленный специализированным порталом Milknews и консалтинговой компанией Streda Consulting на основании выручки за 2019 год.

Объем произведенной ею продукции составил в эквиваленте 640 млн долларов, увеличившись за год почти на 150 млн долларов. Рост был обусловлен в том числе учетом показателей поглощенных предприятий — Березовского сыродельного комбината и «Оршанского горлачика».

С таким показателем по выручке «Савушкин продукт» стал третьим производителем молочных продуктов на объединенном рынке Беларуси и России. По итогам прошлого года белорусский производитель уступил только местным компаниям международных холдингов Danone («Данон Трейд») и PepsiCo («Вимм-Билль-Данн»). Правда, разница по выручке между ними и «Савушкиным продуктом» составляет два и более раз.

В топ-15 крупнейших переработчиков молока на территории России и Беларуси вошли еще три белорусские компании. Это — Слуцкий сыродельных комбинат, с показателем 331 млн долларов, занявший 9-е место и почти догнавший российскую «дочку» немецкого сырного холдинга Hochland.

12-е и 13-е места, соответственно, заняли могилевская «Бабушкина крынка» и Минский молочный завод № 1. Первая продала продукции на сумму 241 млн долларов, вторая — на 218 млн долларов.

Крупнейшим молокопереработчиком с российским капиталом стала ГК «Ренна», которая заняла 4-е место. Ее выручка составила 469 млн долларов. Компания на своих заводах в Краснодарском крае и Белгородской области выпускает цельномолочную продукцию, является лидером на российском рынке по производству порционного мороженого и молочных консервов.

Топ-15 крупнейших переработчиков молока в Беларуси и России

№ Компания Страна Выручка в 2019 г., в млн долларов 1 Danone Group («Данон Трейд») Россия, Беларусь, Украина 1695 2 «Вимм-Билль-Данн» (PepsiCo) Россия 1552 3 «Савушкин продукт» Беларусь 640 4 ГК «Ренна» Россия 469 5 ГК «Молвест» Россия 364 6 «КОМОС Групп» Россия 354 7 ГК «Фудлэнд» Россия 348 8 Hochland Russland Россия 339 9 Слуцкий сыродельный комбинат Беларусь 331 10 Lactalis Group Россия 271 11 ГК «Нева Милк» Россия 258 12 «Бабушкина крынка» Беларусь 241 13 Минский молочный завод № 1 Беларусь 218 14 ГК «Юговской КМП» Россия 214 15 ГК «ПИР» Россия 207

По данным Milknews, Streda Consulting и Национального союза производителей молока России