|
Три белорусских производителя вошли в топ-15 молокоперерабатывающих компаний союзного государства
04.09.2020 13:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Савушкин продукт» занял третье место по производству молочной продукции на рынках России и Беларуси, уступив в прошлом году только дочкам международных гигантов Danone и PepsiCo.
В топ-15 крупнейших молокоперерабатывающих компаний союзного государства вошли еще три белорусских производителя.
«Савушкин продукт» возглавил
Объем произведенной ею продукции составил в эквиваленте 640 млн долларов, увеличившись за год почти на 150 млн долларов. Рост был обусловлен в том числе учетом показателей поглощенных предприятий — Березовского сыродельного комбината и «Оршанского горлачика».
С таким показателем по выручке «Савушкин продукт» стал третьим производителем молочных продуктов на объединенном рынке Беларуси и России. По
В топ-15 крупнейших переработчиков молока на территории России и Беларуси вошли еще три белорусские компании. Это — Слуцкий сыродельных комбинат, с показателем 331 млн долларов, занявший 9-е место и почти догнавший российскую «дочку» немецкого сырного холдинга Hochland.
12-е и 13-е места, соответственно, заняли могилевская «Бабушкина крынка» и Минский молочный завод № 1. Первая продала продукции на сумму 241 млн долларов, вторая — на 218 млн долларов.
Крупнейшим молокопереработчиком с российским капиталом стала ГК «Ренна», которая заняла 4-е место. Ее выручка составила 469 млн долларов. Компания на своих заводах в Краснодарском крае и Белгородской области выпускает цельномолочную продукцию, является лидером на российском рынке по производству порционного мороженого и молочных консервов.
Топ-15 крупнейших переработчиков молока в Беларуси и России
По данным Milknews, Streda Consulting и Национального союза производителей молока России
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Савушкин продукт» занял третье место по производству молочной продукции на рынках России и Беларуси, уступив в прошлом году только дочкам международных гигантов...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)