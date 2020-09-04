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Три белорусских производителя вошли в топ-15 молокоперерабатывающих компаний союзного государства

04.09.2020 13:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Савушкин продукт» занял третье место по производству молочной продукции на рынках России и Беларуси, уступив в прошлом году только дочкам международных гигантов Danone и PepsiCo.


Фото: TUT.BY

В топ-15 крупнейших молокоперерабатывающих компаний союзного государства вошли еще три белорусских производителя.

«Савушкин продукт» возглавил рейтинг крупнейших переработчиков молока в Беларуси, составленный специализированным порталом Milknews и консалтинговой компанией Streda Consulting на основании выручки за 2019 год.

Объем произведенной ею продукции составил в эквиваленте 640 млн долларов, увеличившись за год почти на 150 млн долларов. Рост был обусловлен в том числе учетом показателей поглощенных предприятий — Березовского сыродельного комбината и «Оршанского горлачика».

С таким показателем по выручке «Савушкин продукт» стал третьим производителем молочных продуктов на объединенном рынке Беларуси и России. По итогам прошлого года белорусский производитель уступил только местным компаниям международных холдингов Danone («Данон Трейд») и PepsiCo («Вимм-Билль-Данн»). Правда, разница по выручке между ними и «Савушкиным продуктом» составляет два и более раз.

В топ-15 крупнейших переработчиков молока на территории России и Беларуси вошли еще три белорусские компании. Это — Слуцкий сыродельных комбинат, с показателем 331 млн долларов, занявший 9-е место и почти догнавший российскую «дочку» немецкого сырного холдинга Hochland.

12-е и 13-е места, соответственно, заняли могилевская «Бабушкина крынка» и Минский молочный завод № 1. Первая продала продукции на сумму 241 млн долларов, вторая — на 218 млн долларов.

Крупнейшим молокопереработчиком с российским капиталом стала ГК «Ренна», которая заняла 4-е место. Ее выручка составила 469 млн долларов. Компания на своих заводах в Краснодарском крае и Белгородской области выпускает цельномолочную продукцию, является лидером на российском рынке по производству порционного мороженого и молочных консервов.

Топ-15 крупнейших переработчиков молока в Беларуси и России

Компания

Страна

Выручка в 2019 г., в млн долларов

1

Danone Group («Данон Трейд»)

Россия, Беларусь, Украина

1695

2

«Вимм-Билль-Данн» (PepsiCo)

Россия

1552

3

«Савушкин продукт»

Беларусь

640

4

ГК «Ренна»

Россия

469

5

ГК «Молвест»

Россия

364

6

«КОМОС Групп»

Россия

354

7

ГК «Фудлэнд»

Россия

348

8

Hochland Russland

Россия

339

9

Слуцкий сыродельный комбинат

Беларусь

331

10

Lactalis Group

Россия

271

11

ГК «Нева Милк»

Россия

258

12

«Бабушкина крынка»

Беларусь

241

13

Минский молочный завод № 1

Беларусь

218

14

ГК «Юговской КМП»

Россия

214

15

ГК «ПИР»

Россия

207

По данным Milknews, Streda Consulting и Национального союза производителей молока России

 
 
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«Савушкин продукт» занял третье место по производству молочной продукции на рынках России и Беларуси, уступив в прошлом году только дочкам международных гигантов...
 
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