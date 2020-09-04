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На торгах 4 сентября рубль окреп к доллару и евро
04.09.2020 13:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 4 сентября прошли очередные торги валютами.
Доллар снизился на BYN0,011 — до 2,6342 рубля.
Евро подешевел на BYN0,0045 — до 3,1211 рубля.
Российский рубль вырос на BYN0,001 — до 3,5097 белорусского рубля за 100 российских рублей.
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Доллар снизился на BYN0,011 - до 2,6342 рубля.
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