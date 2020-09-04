С видом на Заславское водохранилище. На участок в Лапоровичах подали 12 заявок, он продан с молотка за $105 тыс.

Самое большое количество заявок было подано на лот № 22. Купить участок на аукционе в Лапоровичах, в переулке Набережном пожелали 12 человек. Он насчитывает 8 соток, не имеет коммуникаций. Однако участок имеет одно неоспоримое преимущество: находится в непосредственной близости от Заславского водохранилища. Лот продан с молотка за 277.996 рублей, или 105.098 долларов США. Участок был выставлен на аукцион за 50.000 рублей.

Напомним, что данный участок выставлялся на аукцион 5 июня этого года. На него было подано 20 заявок. Лот был продан за 385.000 рублей, или 160.570 долларов США. Однако, как потом выяснилось, победитель аукциона не внес деньги за выигранный лот.