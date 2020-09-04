ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С видом на Заславское водохранилище. На участок в Лапоровичах подали 12 заявок, он продан с молотка за $105 тыс.

04.09.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

С видом на Заславское водохранилище. На участок в Лапоровичах подали 12 заявок, он продан с молотка за 5 тыс.
Участок в Каменной Горке

Самое большое количество заявок было подано на лот № 22. Купить участок на аукционе в Лапоровичах, в переулке Набережном пожелали 12 человек. Он насчитывает 8 соток, не имеет коммуникаций. Однако участок имеет одно неоспоримое преимущество: находится в непосредственной близости от Заславского водохранилища. Лот продан с молотка за 277.996 рублей, или 105.098 долларов США. Участок был выставлен на аукцион за 50.000 рублей.

Напомним, что данный участок выставлялся на аукцион 5 июня этого года. На него было подано 20 заявок. Лот был продан за 385.000 рублей, или 160.570 долларов США. Однако, как потом выяснилось, победитель аукциона не внес деньги за выигранный лот.


С видом на Заславское водохранилище. На участок в Лапоровичах подали 12 заявок, он продан с молотка за 5 тыс.

С видом на Заславское водохранилище. На участок в Лапоровичах подали 12 заявок, он продан с молотка за 5 тыс.

Колодищанский сельсовет выставлял на аукцион 4 участка в аг. Колодищи. Один из них был снят торгов. По трем участкам прошли торги.

На лот № 9 – участок № 3 в квартале 767 - претендовали 11 человек. Он насчитывает 18 соток и имеет электричество и газ. Лот был выставлен на аукцион за 45.000 рублей, а продан за 170.900 рублей, или 64.610 долларов США.


С видом на Заславское водохранилище. На участок в Лапоровичах подали 12 заявок, он продан с молотка за 5 тыс.

На участок № 7 в квартале 771 было подано 5 заявлений. Он насчитывает 14 соток, оснащен электричеством и газом. При начальной цене 39.000 рублей лот ушел с молотка за   148.102 рубля, или 55.991 доллар США.


С видом на Заславское водохранилище. На участок в Лапоровичах подали 12 заявок, он продан с молотка за 5 тыс.

Ждановичский сельсовет также выставлял на аукцион 4 участка. Один из них расположен в Каменой горке, второй – в Ратомке.

Торги прошли только по участку в Каменной горке. На него было подано 3 заявления.  Участок был выставлен на торги по самой высокой начальной цене, которая составила 105.000 рублей. Он насчитывает 15 соток, имеет водопровод и газ. Лот реализован за 173.000 рублей, или 65.404 доллара США.

Ни на один из участков в Ратомке заявок не поступило.

Результаты аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.

 Ло-ты

Адрес земельного участка

Площа-дь участ-ка, соток

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструктура *

Нач. цена участка, руб.

Цена продажи участка,руб.

Цена продажи участка, $

1

Горанский с/с, д. Дуличи

15,0

2

-

13.680

20.029

7.572

2

Горанский с/с, д. Жуки, участок № 7

15,0

2

-

6.015

8.006

3.026

3

Горанский с/с, д. Казельщина

14,9

6

электричество

9.344

34.220

12.937

4

Горанский с/с, д. Карасевщина

7,7

4

электричество

5.423

22.655

8.564

5

Ждановичский с/с. д. Каменная Горка, участок № 2

15,0

3

газ, водопровод

105.000

173.000

65.404

6

Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 11

12,3

-

электричество

42.000

-

-

7

Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 13

11,7

-

электричество

40.000

-

-

8

Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 14

12,1

-

электричество

41.000

-

-

9

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 767, участок № 3

18,2

11

электричество, газ

45.000

170.900

64.610

10

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 771, участок № 7

14,1

5

электричество, газ

39.000

148.102

55.991

11

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Короткевича, участок № 5

14,1

3

электричество, газ

35.000

75.026

28.364

12

(снят с аукциона)

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Короткевича, участок № 13

14,8

-

электричество, газ

37.000

-

-

13

Крупицкий с/с, д. Дубинки, участок № 1

13,0

4

электричество, газ

8.000

20.750

7.844

14

Крупицкий с/с, д. Дубицкая Слобода, участок № 1

15,0

1

электричество

8.700

9.135

3.453

15

Крупицкий с/с, д. Дубицкая Слобода, участок № 2

15,0

2

электричество

8.700

12.738

4.815

16

Лошанский с/с, д. Криницы

15,0

3

электричество, газ

9.000

37.595

14.213

17

Лошанский с/с, д. Щербины

15,0

5

электричество

9.300

36.100

13.647

18

Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 16

14,9

-

-

24.600

-

-

19

Острошицко-Городокский с/с, д. Марьяливо, ул. Нагорная, 8

10,5

2

-

38.000

45.980

17.383

20

Острошицко-Городокский с/с, д. Новоселки, участок № 9

10,5

1

-

26.750

28.087

10.618

21

Острошицко-Городокский с/с, аг. Острошицкий Городок, участок № 12

15,0

7

-

40.200

104.268

39.419

22

Папернянский с/с, д. Лапоровичи, пер. Набережный, участок № 7

8,2

 

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе было выставлено 25 лотов. Торги прошли по 17 из них. На 2 лота...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко внесли в украинскую базу «Миротворец»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

03.09.2020
Mir24.TV Belarus
04.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика