С видом на Заславское водохранилище. На участок в Лапоровичах подали 12 заявок, он продан с молотка за $105 тыс.

Самое большое количество заявок было подано на лот № 22. Купить участок на аукционе в Лапоровичах, в переулке Набережном пожелали 12 человек. Он насчитывает 8 соток, не имеет коммуникаций. Однако участок имеет одно неоспоримое преимущество: находится в непосредственной близости от Заславского водохранилища. Лот продан с молотка за 277.996 рублей, или 105.098 долларов США. Участок был выставлен на аукцион за 50.000 рублей.
Напомним, что данный участок выставлялся на аукцион 5 июня этого года. На него было подано 20 заявок. Лот был продан за 385.000 рублей, или 160.570 долларов США. Однако, как потом выяснилось, победитель аукциона не внес деньги за выигранный лот.
Колодищанский сельсовет выставлял на аукцион 4 участка в аг. Колодищи. Один из них был снят торгов. По трем участкам прошли торги.
На лот № 9 – участок № 3 в квартале 767 - претендовали 11 человек. Он насчитывает 18 соток и имеет электричество и газ. Лот был выставлен на аукцион за 45.000 рублей, а продан за 170.900 рублей, или 64.610 долларов США.
На участок № 7 в квартале 771 было подано 5 заявлений. Он насчитывает 14 соток, оснащен электричеством и газом. При начальной цене 39.000 рублей лот ушел с молотка за 148.102 рубля, или 55.991 доллар США.
Ждановичский сельсовет также выставлял на аукцион 4 участка. Один из них расположен в Каменой горке, второй – в Ратомке.
Торги прошли только по участку в Каменной горке. На него было подано 3 заявления. Участок был выставлен на торги по самой высокой начальной цене, которая составила 105.000 рублей. Он насчитывает 15 соток, имеет водопровод и газ. Лот реализован за 173.000 рублей, или 65.404 доллара США.
Ни на один из участков в Ратомке заявок не поступило.
Результаты аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.
Ло-ты
Адрес земельного участка
Площа-дь участ-ка, соток
Кол-во уч-ов
Инженерная инфраструктура *
Нач. цена участка, руб.
Цена продажи участка,руб.
Цена продажи участка, $
1
Горанский с/с, д. Дуличи
15,0
2
-
13.680
20.029
7.572
2
Горанский с/с, д. Жуки, участок № 7
15,0
2
-
6.015
8.006
3.026
3
Горанский с/с, д. Казельщина
14,9
6
электричество
9.344
34.220
12.937
4
Горанский с/с, д. Карасевщина
7,7
4
электричество
5.423
22.655
8.564
5
Ждановичский с/с. д. Каменная Горка, участок № 2
15,0
3
газ, водопровод
105.000
173.000
65.404
6
Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 11
12,3
-
электричество
42.000
-
-
7
Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 13
11,7
-
электричество
40.000
-
-
8
Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 14
12,1
-
электричество
41.000
-
-
9
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 767, участок № 3
18,2
11
электричество, газ
45.000
170.900
64.610
10
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 771, участок № 7
14,1
5
электричество, газ
39.000
148.102
55.991
11
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Короткевича, участок № 5
14,1
3
электричество, газ
35.000
75.026
28.364
12
(снят с аукциона)
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Короткевича, участок № 13
14,8
-
электричество, газ
37.000
-
-
13
Крупицкий с/с, д. Дубинки, участок № 1
13,0
4
электричество, газ
8.000
20.750
7.844
14
Крупицкий с/с, д. Дубицкая Слобода, участок № 1
15,0
1
электричество
8.700
9.135
3.453
15
Крупицкий с/с, д. Дубицкая Слобода, участок № 2
15,0
2
электричество
8.700
12.738
4.815
16
Лошанский с/с, д. Криницы
15,0
3
электричество, газ
9.000
37.595
14.213
17
Лошанский с/с, д. Щербины
15,0
5
электричество
9.300
36.100
13.647
18
Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 16
14,9
-
-
24.600
-
-
19
Острошицко-Городокский с/с, д. Марьяливо, ул. Нагорная, 8
10,5
2
-
38.000
45.980
17.383
20
Острошицко-Городокский с/с, д. Новоселки, участок № 9
10,5
1
-
26.750
28.087
10.618
21
Острошицко-Городокский с/с, аг. Острошицкий Городок, участок № 12
15,0
7
-
40.200
104.268
39.419
22
Папернянский с/с, д. Лапоровичи, пер. Набережный, участок № 7