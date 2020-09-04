Бывший посол Лещеня находится в Беларуси и не собирается просить политического убежища в Словакии

Источник материала: Tut.by

Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, который ушел в отставку после громких заявлений о текущей ситуации в стране, находится в Беларуси, не собирается просить политического убежища и пока не верит в возможность своего ареста. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Настоящее время».



Фото с сайта slovakia.mfa.gov.by

Игорь Лещеня подал прошение об отставке 18 августа, через два дня после своего заявления, в котором высказался о ситуации в стране. Как оказалось, сейчас он находится в Беларуси и не намерен просить политического убежища в другой стране, хотя, по его словам, власти Словакии готовы были ему его предоставить.

— Сейчас я сижу у себя на даче под Минском и разговариваю с вами. Я в первые дни об этом не говорил, но действительно на следующий день после моего заявления средства массовой информации Словакии распространили заявление премьер-министра страны. Суть заявления: если Игорь Лещеня попросит политическое убежище, Словакия должна его предоставить. Но я всегда говорил и говорю, что я этот шаг сделал не для того, чтобы просить политического убежища. В Беларуси мои дети, мои родители, я должен быть в Беларуси. И поэтому я вернулся. К счастью, вернулся без приключений, — заявил Лещеня.

По словам дипломата, он не получал информации про дальнейшие планы властей в отношении себя от коллег и знакомых из госструктур, а также МИДа и самостоятельно не связывался с ними, чтобы не создавать для них двусмысленную и небезопасную ситуацию.

— Нет, никаких сигналов я не получал. Естественно, после выхода отставки меня уволили из системы МИД. Ну, насколько это могло быть корректно, наверное, какая-то корректность была. Сигналов не получал, звонков не получал. И, конечно, принципиально — отвечаю на возможный вопрос — я сам не выходил ни на каких своих бывших коллег, чтобы не провоцировать их, не создавать неудобные ситуации. Потому что есть решение, которое каждый принимает сам. И я четко осознавал, что я иду в никуда, что я обрек себя и свою семью на своеобразные приключения, я это все понимал. Но это моя позиция, это тот случай, когда то, что называется нерациональным, иррациональным, оно важнее всех расчетов и осознания всех неудобств и проблем в жизни.

Игорь Лещеня считает, что пока ему не грозит арест, так как его заявления были выверенными и он «прошел по краю», не делая ненужных обобщений. Бывший посол заявил, что после его заявления об отставке министр иностранных дел Владимир Макей с ним не связывался — только сотрудники кадровой службы.

Также он считает закономерным, что за его отставкой не последовало подобных шагов или заявлений от занимающих высокие посты белорусских чиновников и дипломатов, так как считает их достаточно осмотрительными.

— Я был уверен, что этого не произойдет, потому что дипломат, сотрудник МИДа — это человек достаточно специфической профессии. И каждый думает, что ему делать, как он будет кормить семью. Опять-таки, наверное, какие-то иные ощущения. И вообще чиновник — это существо осторожное, оно хочет видеть четкого оппонента власти, какова его программа, как он отнесется к нему, к чиновнику, к нему любимому. И поэтому, конечно, здесь я понимаю чиновников.

По словам Лещени, голосование на президентских выборах 9 августа было скорее протестным, чем за кандидата Тихановскую, у народного движения в настоящий момент нет явных руководителей, а люди отстаивают свои основные политические права.

— Я думаю, что здесь есть специфика ситуации. Народ довели до такого состояния, что он готов был проголосовать за любого мало-мальски раскрученного [альтернативного кандидата]. Народ голосовал за людей, не зная их программ. Это специфика ситуации. Программа Тихановской — «Я организую новые выборы». Все. И, конечно, нет четких лидеров. Есть только некоторые базовые вещи, к которым и я призываю. Вот народ был против обмана, против того, что не учли его голоса, и народ возмущался произволом, скажем так, отдельных работников [силовых структур]. Речь идет [о том], что люди выступают за базовые политические свободы.

Напомним, посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня 16 августа выпустил видеообращение , в котором поддержал мирных демонстрантов, в том числе и бастовавших рабочих, а также осудил насилие силовиков в отношении протестующих, заявив, что некоторые представители органов правопорядка «восстановили традиции НКВД». Через два дня он ушел в отставку . После этого он вновь высказался по поводу слов министра обороны Беларуси Виктора Хренина о бело-красно-белом флаге, использующемся на акциях протеста.

— От этого заявления несколько шагов до того, чтобы объявить демонстрантов с БЧБ-флагами пособниками фашистов и начать освобождать от них Беларусь. Я очень надеюсь, что я вернусь в Беларусь, где не будет военного положения и человек с оружием и в погонах не будет стрелять в человека без оружия, который никогда не носил погонов. Насилие и кровь — это то, от чего не отмыться, — заявил дипломат.