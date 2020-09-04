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Рубль укрепился по отношению к евро и доллару

04.09.2020 14:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. Белорусский рубль незначительно укрепился по отношению к доллару и евро и немного ослаб по отношению к российской валюте, свидетельствуют результаты торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.

По отношению к российскому рублю белорусский потерял 0,01 копейки (+0,03%), и укрепился по отношению к доллару на 1,1 копейки (-0,41%), к евро - на 0,45 копейки (-0,15%).

Таким образом, по итогам торгов сложились следующие курсы валют на выходные:

  • 1 доллар ― 2,6342 рубля,
  • 1 евро ― 3,1211 рубля,
  • 100 российских рублей ― 3,5097 белорусского рубля.

В банках доллар покупают по 2,61-2,63 и продают по 2,639-2,68. Евро можно сдать по курсу 3,05-3,121 и купить по 3,127-3,175.

На фоне нестабильности на валютном рынке, ряд белорусских банков частично приостановил кредитование физических лиц. Между тем, как рассказала Sputnik исполнительный директор ОАО "БНБ-Банк" Алеся Фролова, в середине сентября ситуация, возможно, будет улучшаться.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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По отношению к американской валюте рубль укрепился чуть более чем на копейку, а к европейской - на 0,45 копейки.
 
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