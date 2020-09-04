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Хренин в Москве: Различные деструктивные силы предприняли попытки смены власти в Беларуси

04.09.2020 15:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Москве 4 сентября прошло совместное заседание министров обороны государств-участников СНГ, государств-членов ШОС и государств-членов ОДКБ. На нем выступил и министр обороны Беларуси Виктор Хренин.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств как Польша, Литва, Чехия и Украина (накануне этот список стран озвучил Александр Лукашенко — прим. TUT.BY), предприняли попытки неконституционной смены власти. Благодаря слаженным действиям органов государственного управления и поддержке белорусским народом решений президента Республики Беларусь удалось спасти страну от беззакония и произвола, — заявил Хренин.

Он также выразил слова признательности военно-политическому руководству России и Китая, а также другим государствам, присутствующим на совместном заседании и оказавшим помощь Беларуси «в непростое для нее время».

По мнению министра обороны Беларуси, «определенные силы на Западе», потерпев неудачу в попытке организации «цветной революции», перешли фактически к формам и методам ведения гибридной войны против белорусского государства, «применяя при этом беспрецедентные меры дипломатического и политико-экономического давления».

— Сегодня идет жесткая борьба за завоевание информационного превосходства, — добавил он.

В своем выступлении Виктор Хренин также отметил, что групировка в НАТО в соседних с Беларусью странах за последние 10 лет выросла в 17 раз, а количество военных учений в этих странах — в 5 раз.

За что Виктор Хренин благодарил руководство России — можно предположить. Напомним, 27 августа президент России Владимир Путин заявил, что Москва по просьбе Лукашенко сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси. За что министр обороны благодарил руководство Китая остается открытым.

 
 
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По мнению министра обороны Беларуси, «определенные силы на Западе», потерпев неудачу в попытке организации «цветной революции», перешли фактически к формам и...
 
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