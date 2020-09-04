Хренин в Москве: Различные деструктивные силы предприняли попытки смены власти в Беларуси

Источник материала: Tut.by

В Москве 4 сентября прошло совместное заседание министров обороны государств-участников СНГ, государств-членов ШОС и государств-членов ОДКБ. На нем выступил и министр обороны Беларуси Виктор Хренин.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств как Польша, Литва, Чехия и Украина (накануне этот список стран озвучил Александр Лукашенко — прим. TUT.BY), предприняли попытки неконституционной смены власти. Благодаря слаженным действиям органов государственного управления и поддержке белорусским народом решений президента Республики Беларусь удалось спасти страну от беззакония и произвола, — заявил Хренин.

Он также выразил слова признательности военно-политическому руководству России и Китая, а также другим государствам, присутствующим на совместном заседании и оказавшим помощь Беларуси «в непростое для нее время».

По мнению министра обороны Беларуси, «определенные силы на Западе», потерпев неудачу в попытке организации «цветной революции», перешли фактически к формам и методам ведения гибридной войны против белорусского государства, «применяя при этом беспрецедентные меры дипломатического и политико-экономического давления».

— Сегодня идет жесткая борьба за завоевание информационного превосходства, — добавил он.

В своем выступлении Виктор Хренин также отметил, что групировка в НАТО в соседних с Беларусью странах за последние 10 лет выросла в 17 раз, а количество военных учений в этих странах — в 5 раз.

За что Виктор Хренин благодарил руководство России — можно предположить. Напомним, 27 августа президент России Владимир Путин заявил , что Москва по просьбе Лукашенко сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси. За что министр обороны благодарил руководство Китая остается открытым.