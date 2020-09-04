|
Хренин в Москве: Различные деструктивные силы предприняли попытки смены власти в Беларуси
04.09.2020 15:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Москве 4 сентября прошло совместное заседание министров обороны государств-участников СНГ, государств-членов ШОС и государств-членов ОДКБ. На нем
— Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств как Польша, Литва, Чехия и Украина (накануне этот список стран
Он также выразил слова признательности военно-политическому руководству России и Китая, а также другим государствам, присутствующим на совместном заседании и оказавшим помощь Беларуси «в непростое для нее время».
По мнению министра обороны Беларуси, «определенные силы на Западе», потерпев неудачу в попытке организации «цветной революции», перешли фактически к формам и методам ведения гибридной войны против белорусского государства, «применяя при этом беспрецедентные меры дипломатического и политико-экономического давления».
— Сегодня идет жесткая борьба за завоевание информационного превосходства, — добавил он.
В своем выступлении Виктор Хренин также отметил, что групировка в НАТО в соседних с Беларусью странах за последние 10 лет выросла в 17 раз, а количество военных учений в этих странах — в 5 раз.
За что Виктор Хренин благодарил руководство России — можно предположить. Напомним, 27 августа президент России Владимир Путин
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению министра обороны Беларуси, «определенные силы на Западе», потерпев неудачу в попытке организации «цветной революции», перешли фактически к формам и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)