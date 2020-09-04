Минтруда прокомментировал подозрения о возможных задержках зарплат

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. Утверждения, что власти страны готовятся к возможным массовым задержкам выплаты заработной платы, являются надуманными и не соответствуют действительности, говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства труда и социальной защиты Беларуси.

Заявление Минтруда появилось в связи с подготовкой нормативного правового акта по вопросам защиты прав работников и комментариями документа в ряде СМИ.

"Ссылаясь на то, что в подготовленном проекте затрагиваются вопросы защиты интересов работников в случае невыплаты им заработной платы, в отдельных публикациях делается вывод о том, что власти республики готовятся к возможным массовым задержкам выплаты заработной платы. Министерство труда и социальной защиты считает необходимым заявить, что такие выводы являются надуманными и не соответствуют действительности", - говорится в заявлении ведомства.

В Минтруда напомнили, что за соблюдением трудового законодательства следит Департамент государственной инспекции труда министерства труда и соцзащиты. Он не только отслеживает соблюдение законодательства о труде и занимается привлечением к ответственности нарушающих порядок нанимателей, но и занимается анализом ситуации, проработкой и внесением предложений по совершенствованию работы по защите прав работников.

"Проект нормативного правового акта о мерах по защите прав работников подготовлен специалистами Департамента на основании анализа правоприменительной практики, изучения существующего международного опыта", - подчеркнули в Минтруда.

Причем работа над документом началась еще в 2019 году. По словам представителей ведомства, основная задача акта - создать дополнительные возможности для защиты прав работников.

При этом своевременность выплаты зарплаты является одним из ключевых вопросов соблюдения норм трудового законодательства, подчеркнули в Минтруда. Этот вопрос находится на контроле у президента.

Распоряжением президента от 1 июля 2020 правительству дано поручение обеспечить действенный контроль за своевременной выплатой зарплаты. На реализацию этого поручения, в том числе направлены и нормы правого акта о мерах по защите прав работников, который был разработан специалистами Минтруда.

В настоящее время проект находится на этапе обсуждения с заинтересованными ведомствами.