ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минтруда прокомментировал подозрения о возможных задержках зарплат

04.09.2020 17:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. Утверждения, что власти страны готовятся к возможным массовым задержкам выплаты заработной платы, являются надуманными и не соответствуют действительности, говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства труда и социальной защиты Беларуси.

© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко: вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой

Заявление Минтруда появилось  в связи с подготовкой нормативного правового акта по вопросам защиты прав работников и комментариями документа  в ряде СМИ.

"Ссылаясь на то, что в подготовленном проекте затрагиваются вопросы защиты интересов работников в случае невыплаты им заработной платы, в отдельных публикациях делается вывод о том, что власти республики готовятся к возможным массовым задержкам выплаты заработной платы. Министерство труда и социальной защиты считает необходимым заявить, что такие выводы являются надуманными и не соответствуют действительности", - говорится в заявлении ведомства.

В Минтруда напомнили, что за соблюдением трудового законодательства следит Департамент государственной инспекции труда министерства труда и соцзащиты. Он не только отслеживает соблюдение законодательства о труде и занимается привлечением к ответственности нарушающих порядок нанимателей, но и занимается анализом ситуации, проработкой и внесением предложений по совершенствованию работы по защите прав работников.

"Проект нормативного правового акта о мерах по защите прав работников подготовлен специалистами Департамента на основании анализа правоприменительной практики, изучения существующего международного опыта", - подчеркнули в Минтруда.

Причем работа над документом началась еще в 2019 году. По словам представителей ведомства, основная задача акта - создать дополнительные возможности для защиты прав работников.

© Sputnik / Виктор Толочко
Названа средняя зарплата за июль в Беларуси

При этом своевременность выплаты зарплаты является одним из ключевых вопросов соблюдения норм трудового законодательства, подчеркнули в Минтруда. Этот вопрос находится на контроле у президента.

Распоряжением президента от 1 июля 2020  правительству дано поручение обеспечить действенный контроль за своевременной выплатой зарплаты. На реализацию этого поручения, в том числе направлены и нормы правого акта о мерах по защите прав работников, который был разработан специалистами Минтруда.

В настоящее время проект находится на этапе обсуждения с заинтересованными ведомствами.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В министерстве труда и соцзащиты подчеркнули, что защита прав работников является одним из важнейших направлений государственной политики, которое реализуется...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Хренин в Москве: Различные деструктивные силы предприняли попытки смены власти в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

03.09.2020
Mir24.TV Belarus
04.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика