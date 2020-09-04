Задержан блогер Павел Спирин. Его фильм внесен в список экстремистских материалов

Источник материала: Tut.by

В Минске 4 сентября задержали блогера Павла Спирина. В его квартире прошел обыск.



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Как рассказала жена Павла Ирина, примерно в 8.30 утра у них в квартире пропал свет. Она открыла входную дверь, чтобы посмотреть, все ли в порядке в электрощитке, тут же в квартиру ворвались трое.

Женщина говорит, что двое были в штатском, третий в черной форме и балаклаве. Они сразу надели на Павла наручники и вызвали группу, которая стала проводить обыск.

Силовики изъяли ноутбук, микрофон, телефон, фотоаппарат и навигатор.

Ирина говорит, что мужа задержали в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса (Умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности). Дело возбудили по фильму Павла Спирина «Грань» о наркоторговле в Беларуси.

— По этому фильму уже проводилась проверка центральным аппаратом МВД. В возбуждении дела было отказано. Теперь этим же фильмом занялся Следственный комитет, — говорит Ирина.

Павла Спирина, по словам его жены, пока задержали на трое суток. Сейчас он находится в РУВД Ленинского района Минска.

Напомним, в этом году Павел Спирин собирался участвовать в президентских выборах, однако Центризбирком не зарегистрировал его инициативную группу.