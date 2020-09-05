«В этой квартире не все так радужно». Смотрим третьего подрядчика для ремонта «под ключ» в проекте RE:МОНТ

Источник материала: realt.by

Мы завершаем поиск подрядчика для «ремонта под ключ» в «нашей квартире» в YouTube-проекте Realt.by — Re: МОНТ. Очередной специалист из трех подрядчиков объяснил, что «А-100 Девелопмент», по его мнению, делает хорошо, а что компании совсем не удается. Возьмется ли подрядчик за ремонт в «нашей квартире» или нет – смотрите в очередной серии.

Мы просмотрели уже двух подрядчиков, которые вызвались сделать «ремонт под ключ» в нашей квартире. Подробнее о них вы можете посмотреть тут – первый , и тут – второй . Остался претендент, который давно занимается ремонтными работами именно в Новой Боровой и прекрасно знает все сильные и слабые стороны застройщика «А-100 Девелопмент».

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Для тех, кто не хочет смотреть выпуск полностью:

0.00 — что было в прошлой серии.

0.58 – знакомство с очередным подрядчиком.

2.30 – про пол из пробки.

4.25 – про качество квартиры.

10.00 – нюансы и этапы ремонта.

21.48 – что А-100 умеет строить, а к чему еще есть вопросы.

29.18 – мнение заказчиков о подрядчиках.

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