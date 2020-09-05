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«В этой квартире не все так радужно». Смотрим третьего подрядчика для ремонта «под ключ» в проекте RE:МОНТ
05.09.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мы завершаем поиск подрядчика для «ремонта под ключ» в «нашей квартире» в YouTube-проекте Realt.by — Re: МОНТ. Очередной специалист из трех подрядчиков объяснил, что «А-100 Девелопмент», по его мнению, делает хорошо, а что компании совсем не удается. Возьмется ли подрядчик за ремонт в «нашей квартире» или нет – смотрите в очередной серии.
Мы просмотрели уже двух подрядчиков, которые вызвались сделать «ремонт под ключ» в нашей квартире. Подробнее о них вы можете посмотреть тут –
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Для тех, кто не хочет смотреть выпуск полностью:
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«В этой квартире не все так радужно». Смотрим третьего подрядчика для ремонта «под ключ» в проекте RE:МОНТ
Мы завершаем поиск подрядчика для «ремонта под ключ» в «нашей квартире» в YouTube-проекте Realt.by — Re: МОНТ. Очередной специалист из трех подрядчиков объяснил, что «А-100...
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