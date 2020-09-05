Мнение о «разговоре Майка и Ника» и не только. «Минск полностью погрузился в мир пост-правды»

Источник материала: Tut.by

Вчера в телеграм-канале пресс-службы Лукашенко появился « перехват разговора между Варшавой и Берлином » об отравлении Навального (больше, правда, о том, что «президент Лукашенко оказался крепким орешком, они профессионалы и организованы, чиновники и военные верны президенту»)? Что это было — рассуждает политический обозреватель Артем Шрайбман.



Артем Шрайбман, политический обозреватель TUT.BY. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— То, что ситуация с перехватом переговоров Ника и Майка гротескная и смешная, не означает, что она не важна. Власть оттачивает новые грани своего образа, и это программирует других на выбор линии поведения по отношению к ней.

Всю кампанию-2020 как Лукашенко, так и его подчиненные, в первую очередь — Макей, вели на антироссийской риторике. Они рассказывали западным собеседникам о сложных схемах вмешательства Москвы, поддержке Тихановского, Цепкало и Бабарико, заброске сначала ГРУшников, потом вагнеровцев.

Все изменилось за несколько дней. По моим данным, западные столицы сделали свои выводы. Все, что они слышат из Минска, отныне по умолчанию воспринимается как политический блеф — вне зависимости, идет ли это по публичным или закрытым каналам.

Точно такие же выводы делает Москва. Они тоже понимают, что сегодняшняя уязвимость и отчаяние Лукашенко — не залог того, что теперь-то он будет держать свои обещания. Изменится ветер, изменится риторика.

Но высадка с вертолета с автоматом и вооруженным сыном, чтобы отстреливаться от уже ушедших демонстрантов, а затем публикация на всех госканалах этих немецко-польских «крепких орешков» — это новый оттенок даже для нашего пейзажа.

Минск показывает, что полностью погрузился в мир пост-правды. Белорусская власть не то чтобы врет. Ей просто неважно, правду она говорит или нет, и как это нелепо выглядит со стороны. Стоит задача показать России свою преданность и любовь — будем делать это как угодно, даже если попутно заставляем сморщиваться от стыда самих российских друзей.

В российской власти сейчас начнется (а может уже началась) борьба подходов. Первые будут за то, чтобы заставить Лукашенко поскорее уйти на российских условиях. Вторые — за поддержку его сохранения у власти, чтобы вытянуть из него максимум уступок.

То, как глубоко Минск уходит в астрал и в обратную от договороспособности сторону, ослабляет аргументы вторых. Непонятно, что конкретно Лукашенко может дать России так, чтобы уступка была надежна и пережила его в случае его ухода.

Москве бессмысленно добиваться от Лукашенко подписей под дорожными картами интеграции, которые рассчитаны на несколько лет. Любые долгосрочные соглашения — пустое, любая подпись под ними может быть аннулирована на новом круге поиска внешних врагов.

Выполнение обещаний — удел тех, у кого осталась международная репутация. Страх подорвать ее — единственный гарант политических сделок. А мы уже перешли в ту фазу, когда терять нечего, а у любых обещаний слишком короткий срок годности.

Поэтому Москва будет отдавать приоритет уступкам, которые можно выполнить здесь и сейчас, не откладывая на годы. Я бы поставил на приватизацию «вкусных» активов и замыкание торговых потоков на российскую инфраструктуру (те же балтийские порты). Тем более, морально проще продавать заводы, рабочие которых прокричали тебе в лицо «уходи». Можно еще про непризнанные Крым с Абхазией напомнить, раз уж на Запад все мосты сожжены.

Попытки же выбить из Лукашенко внутриполитические уступки натолкнутся на его абсолютную волю к власти. Будут по наивности пробовать — получат новое битье посуды и обвинения в попытках оккупации в ответ.

Будет Москва в отместку выкручивать руки и не давать новые кредиты — да боже мой, перестанем платить по старым. Не будут покупать наши товары? Перебросим десантников обратно из Гродно под Витебск. Перестанет хватать денег? Напечатаем рублей и запретим покупать на них валюту.

Тех, кто считает, что на такое Лукашенко уже точно не пойдет, ну ведь это полный абсурд, я просто прошу переслушать разговор Майка и Ника, чтобы еще разок взвесить свои представления о возможном и невозможном. Отсутствие репутации как фактора в принятии решений не сковывает тебя, а наоборот — делает свободнее.