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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (31 августа — 6 сентября 2020 года)

05.09.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю снизился на 0.1% и составил 1399 $/м2. Средняя цена квартир в Минске за последний год выросла на 2.6%. Квартиры в новостройках Минска за последнюю неделю подешевели в среднем на 0.3% до 1329 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 70 $/м2, что стало максимумом за 8 недель.

Протесты

В Минске продолжается война между теми, кто вывешивает бело-красно-белые флаги на фасады зданий, и теми, кто их снимает. Демонтировать полотна приходят, как правило, неизвестные люди в черном. Последнее время за демонтаж флагов взялись работники МЧС в форменном обмундировании (были ли люди в черном из МЧС — мы не знаем. Они не представлялись). В МЧС объяснили, почему они снимают полотна с фасадов зданий.

На сайте «Удобный город» появилась петиция с требованиями дать правовую оценку действиям лиц, которые ежедневно засыпают кучей соли тротуар возле станции метро «Пушкинская», где находится народный мемориал Александра Тарайковского, погибшего во время протестов.

Новый мэр

В Минске — новый мэр. Им стал Владимир Кухарев. Анатолий Сивак стал вице-премьером.

Строительство

Пожалуй, самый долгожданный ЖК Минска — «Депо», который компания «А-100 Девелопмент» начинает возводить на месте бывшего троллейбусного депо возле площади Победы. Проект застройщик показал, однако на порядок цен до сих пор даже не намекнул. А на днях потенциальные покупатели получили рассылку предложений. В тексте указаны предварительные данные: квадратный метр — 3500 долларов, выкуп паркоместа за 40 тысяч долларов обязателен.

На аукцион выставили оставшиеся квартиры в новостройке на улице Серова. Из-за падения курса рубля они подешевели примерно на $5 тысяч.

В Минске начали строительство первого дома ЖК «Петровские верфи». Квартиры будут продаваться только с машино-местами.

Кстати, строительные компании, подведомственные Министерству строительства и архитектуры, обяжут проводить прямые телефонные линии с населением.

Жители Фаниполя обсудили новый генплан развития города. Они им очень недовольны.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (31 августа — 6 сентября 2020 года)

Земля

25 сентября с аукциона разыграют 17 участков в пригороде Минска. Начальные цены лотов варьируются от 4.000 до 75.000 рублей. В новом обзоре — самые интересные площадки, которые можно купить. А здесь можно почитать, какие участки и за сколько продали на прошедших торгах.

Деньги

Сегодня основными финансовыми инструментами, которые используются гражданами при строительстве жилья, являются жилищные облигации и «долевка». Однако, спустя 18 лет применения на практике таких ценных бумаг встал вопрос о целесообразности их использования и даже отмене. Мы узнали позицию Министерства финансов и выслушали мнение эксперта по этой теме.

Купить квартиру становится все труднее. Банки Беларуси еще туже затягивают пояса и один за другим приостанавливают выдачу кредитов физлицам. Беларусбанк приостановил еще несколько программ кредитования недвижимости. О том, какие кредиты в этом банке еще остались — в статье.

Зарубежная недвижимость

В то время как от ежедневных белорусских новостей хочется спрятаться в бункер, все большему количеству наших соотечественников приходят в голову мысли об эмиграции. Сегодня мы решили посмотреть (пока просто посмотреть!) на страны, в которых недвижимость стоит столько же или дешевле, чем в родной Беларуси. Также одним из критериев нашего выбора стало упрощенное пересечение границы — в первую очередь мы обратили внимание на страны с безвизовым (или не очень сложным) въездом.

В России открыли новую школу и жилой комплекс с системой «умного дома», которые построили белорусские строители

Регионы

Ситуация на первичном рынке недвижимости Могилева до сих пор была довольно стабильной. По словам сотрудников Могилевского домостроительного комбината, даже пандемия не сказалась на покупательской активности. Однако что будет после приостановления кредитования недвижимости? Рассказываем, что еще можно купить и по каким ценам в новостройках Могилева сейчас.

Скандальный торговый центр Zarko в Гомеле все-таки откроется. А рядом с ТД «Речицкий» построят еще один торговый центр.

Новый собственник старинного пивзавода в Гродно рассказал, что планирует там открыть. А под Гродно появился квартал «электрических» коттеджей.

Школу под Россонами продали за 28 рублей, а Дом быта в Орше — за 150 тысяч.

Дачи и частные дома

Почти год назад мы рассказывали истории людей, которые заказали себе бани в одной крупной фирме — «Альбериум строй», но остались без денег и без бань. На тот момент количество пострадавших было около 30 человек. Мы узнали, что дело компании недавно было передано в суд. Насколько возросло количество пострадавших, и на какую сумму фирма «кинула» своих клиентов — читайте в нашем материале.

Коммерческая недвижимость

Очень необычная история произошла в жилом комплексе на улице Васнецова. Люди официально купили цокольные помещения в жилых домах, чтобы перевести в коммерческую недвижимость, однако пользоваться этими помещениями не могут на протяжении уже 10 лет. Причина — местные жители во главе с правлением товарищества собственников против. Разобраться с проблемой попыталась комиссия из чиновников различного ранга. Удалось ли? Читайте в нашем материале.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (31 августа — 6 сентября 2020 года)

Проект «Глебовки» обновили. Художественный колледж обещают достроить к 2021 году.

На электронную площадку в Минске за 3,8 млн руб. выставлено здание со статусом историко-культурной ценности.

Риэлтерский бизнес

Как выгоднее продать квартиру: целиком или разделив ее на несколько частей? Риторический вопрос. Мы поговорили с риэлтером-медиатором, на какие финансовые жертвы готовы идти белорусы при дележке недвижимости и почему каждый риэлтер должен быть немножечко психологом.

Жилье и инфраструктура

Немигу частично закроют для движения: ремонтные работы.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Лошице начнут строить в 2021 году.

Дизайн и ремонт

Продолжаем выбирать специалистов для ремонта в проекте Re:МОНТ. Вот тут у нас в гостях специалист из Сербии Лазарь. А вот здесь Виктор, который считает, что «в этой квартире не все так радужно».

«Мебельного форума» в Минске в этом году не будет. Он переносится на 2021 год. 

ЖКХ

С 1 сентября в Беларуси будут штрафовать тех, кто выбрасывает мусор не в те контейнеры.

Директор ЖКХ Минской области высказался про призывы не оплачивать коммуналку.

Офтоп

Бизнесмен из Екатеринбурга создал проект фасада местной школы. Он напоминает Зимний дворец.

В Мингорисполкоме не говорят, будет День города в этом году или нет.

Редакция Realt.by

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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