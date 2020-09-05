|
Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (31 августа — 6 сентября 2020 года)
05.09.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю
Протесты
В Минске продолжается война между теми, кто вывешивает бело-красно-белые флаги на фасады зданий, и теми, кто их снимает. Демонтировать полотна приходят, как правило, неизвестные люди в черном. Последнее время за демонтаж флагов взялись работники МЧС в форменном обмундировании (были ли люди в черном из МЧС — мы не знаем. Они не представлялись). В МЧС
На сайте «Удобный город»
Новый мэр
В Минске —
Строительство
Пожалуй, самый долгожданный ЖК Минска — «Депо», который компания «А-100 Девелопмент» начинает возводить на месте бывшего троллейбусного депо возле площади Победы. Проект застройщик показал, однако на порядок цен до сих пор даже не намекнул. А на днях потенциальные покупатели
На аукцион
В Минске
Кстати, строительные компании, подведомственные Министерству строительства и архитектуры,
Жители Фаниполя
Земля
25 сентября с аукциона разыграют 17 участков в пригороде Минска. Начальные цены лотов варьируются от 4.000 до 75.000 рублей. В
Деньги
Сегодня основными финансовыми инструментами, которые используются гражданами при строительстве жилья, являются жилищные облигации и «долевка». Однако, спустя 18 лет применения на практике таких ценных бумаг встал вопрос о целесообразности их использования и даже отмене. Мы
Купить квартиру становится все труднее. Банки Беларуси еще туже затягивают пояса и один за другим приостанавливают выдачу кредитов физлицам. Беларусбанк приостановил еще несколько программ кредитования недвижимости. О том, какие кредиты в этом банке еще остались —
Зарубежная недвижимость
В то время как от ежедневных белорусских новостей хочется спрятаться в бункер, все большему количеству наших соотечественников приходят в голову мысли об эмиграции. Сегодня
В России открыли новую школу и жилой комплекс с системой «умного дома», которые
Регионы
Ситуация на первичном рынке недвижимости Могилева до сих пор была довольно стабильной. По словам сотрудников Могилевского домостроительного комбината, даже пандемия не сказалась на покупательской активности. Однако что будет после приостановления кредитования недвижимости?
Скандальный торговый центр Zarko в Гомеле все-таки
Новый собственник старинного пивзавода в Гродно
Школу под Россонами
Дачи и частные дома
Почти год назад мы рассказывали истории людей, которые заказали себе бани в одной крупной фирме — «Альбериум строй», но остались без денег и без бань. На тот момент количество пострадавших было около 30 человек. Мы узнали, что дело компании недавно было передано в суд. Насколько возросло количество пострадавших, и на какую сумму фирма «кинула» своих клиентов —
Коммерческая недвижимость
Очень необычная история произошла в жилом комплексе на улице Васнецова. Люди официально купили цокольные помещения в жилых домах, чтобы перевести в коммерческую недвижимость, однако пользоваться этими помещениями не могут на протяжении уже 10 лет. Причина — местные жители во главе с правлением товарищества собственников против. Разобраться с проблемой попыталась комиссия из чиновников различного ранга. Удалось ли?
Проект «Глебовки»
На электронную площадку в Минске за 3,8 млн руб.
Риэлтерский бизнес
Как выгоднее продать квартиру: целиком или разделив ее на несколько частей? Риторический вопрос. Мы
Жилье и инфраструктура
Немигу частично закроют для движения:
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Лошице
Дизайн и ремонт
Продолжаем выбирать специалистов для ремонта в проекте Re:МОНТ. Вот
«Мебельного форума» в Минске в этом году не будет. Он
ЖКХ
С 1 сентября в Беларуси
Директор ЖКХ Минской области
Офтоп
Бизнесмен из Екатеринбурга создал проект фасада местной школы. Он
В Мингорисполкоме
Редакция Realt.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (31 августа — 6 сентября 2020 года)
Продолжаем выбирать подрядчика для ремонта, следим за тем, как банки урезают кредитование жилья, и учимся решать споры без судов. Все самое интересное за прошедшую...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)