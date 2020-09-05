Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (31 августа — 6 сентября 2020 года)

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю снизился на 0.1% и составил 1399 $/м2. Средняя цена квартир в Минске за последний год выросла на 2.6%. Квартиры в новостройках Минска за последнюю неделю подешевели в среднем на 0.3% до 1329 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 70 $/м2, что стало максимумом за 8 недель.

Протесты

В Минске продолжается война между теми, кто вывешивает бело-красно-белые флаги на фасады зданий, и теми, кто их снимает. Демонтировать полотна приходят, как правило, неизвестные люди в черном. Последнее время за демонтаж флагов взялись работники МЧС в форменном обмундировании (были ли люди в черном из МЧС — мы не знаем. Они не представлялись). В МЧС объяснили , почему они снимают полотна с фасадов зданий.

На сайте «Удобный город» появилась петиция с требованиями дать правовую оценку действиям лиц, которые ежедневно засыпают кучей соли тротуар возле станции метро «Пушкинская», где находится народный мемориал Александра Тарайковского, погибшего во время протестов.

Новый мэр

В Минске — новый мэр . Им стал Владимир Кухарев. Анатолий Сивак стал вице-премьером.

Строительство

Пожалуй, самый долгожданный ЖК Минска — «Депо», который компания «А-100 Девелопмент» начинает возводить на месте бывшего троллейбусного депо возле площади Победы. Проект застройщик показал, однако на порядок цен до сих пор даже не намекнул. А на днях потенциальные покупатели получили рассылку предложений . В тексте указаны предварительные данные: квадратный метр — 3500 долларов, выкуп паркоместа за 40 тысяч долларов обязателен.

На аукцион выставили оставшиеся квартиры в новостройке на улице Серова. Из-за падения курса рубля они подешевели примерно на $5 тысяч.

В Минске начали строительство первого дома ЖК «Петровские верфи». Квартиры будут продаваться только с машино-местами.

Кстати, строительные компании, подведомственные Министерству строительства и архитектуры, обяжут проводить прямые телефонные линии с населением.