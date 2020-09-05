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Член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова уехала в Польшу
05.09.2020 16:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Политик, член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова уехала в Польшу. Это информацию подтвердил TUT.BY пресс-секретарь совета Антон Родненков.
— Подтверждаем, Ольга находится сейчас в Варшаве. В самое ближайшее время будет комментарий от Ольги, — сообщил Антон Родненков.
Ольга Ковалькова, экс доверенное лицо Светланы Тихановской, была задержана ОМОНом 24 августа у проходной Тракторного завода, куда приехала с представителем стачкома МТЗ Сергеем Дылевским, чтобы обсудить с рабочими ситуацию на предприятии, где вторую неделю инициировали забастовку. 3 сентября 10-дневный срок административного ареста закончился. Однако утром в тот же день стало известно, что Ольгу будут вновь судить в суде Центрального района Минска. Ковалькову о
Как Ольгу отпустили до окончания срока ареста, пока неизвестно.
Ранее, напомним, в Польшу уехал экс-министр культуры и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко, который также входит в президиум КС.
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Это информацию подтвердил TUT.BY пресс-секретарь совета Антон Родненков.
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