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Член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова уехала в Польшу

05.09.2020 16:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Политик, член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова уехала в Польшу. Это информацию подтвердил TUT.BY пресс-секретарь совета Антон Родненков.


Ольга Ковалькова — в центре

— Подтверждаем, Ольга находится сейчас в Варшаве. В самое ближайшее время будет комментарий от Ольги, — сообщил Антон Родненков.

Ольга Ковалькова, экс доверенное лицо Светланы Тихановской, была задержана ОМОНом 24 августа у проходной Тракторного завода, куда приехала с представителем стачкома МТЗ Сергеем Дылевским, чтобы обсудить с рабочими ситуацию на предприятии, где вторую неделю инициировали забастовку. 3 сентября 10-дневный срок административного ареста закончился. Однако утром в тот же день стало известно, что Ольгу будут вновь судить в суде Центрального района Минска. Ковалькову осудили еще на 15 суток, признали виновной в участии в митинге возле отеля «Планета» 23 августа. Она вину не признала.

Как Ольгу отпустили до окончания срока ареста, пока неизвестно.

Ранее, напомним, в Польшу уехал экс-министр культуры и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко, который также входит в президиум КС.

 
Теги: Минск
 
 
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Это информацию подтвердил TUT.BY пресс-секретарь совета Антон Родненков.
 
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