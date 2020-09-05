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«Приехали в изолятор, посадили машину, надели капюшон». Ковалькова рассказала, как ее вывезли из Беларуси

05.09.2020 18:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время пресс-конференции в Польше член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова заявила, что не планировала уезжать из Беларуси. Ночью ее вывезли из ИВС на Окрестина, где она отбывала 15 суток ареста, и отвезли на пограничный пункт «Брузги».


Ольга Ковалькова. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ольга Ковалькова, напомним, отбывала 15 суток ареста на Окрестина, однако сегодня стало известно, что она находится в Варшаве.

На пресс-конференции в Польше она сказала, что ее вывезли из страны также, как раньше вывезли Светлану Тихановскую.

— Я не планировала и не собиралась уезжать из Беларуси и скоро я туда вернусь, — заявила Ольга Ковалькова.

По ее словам, когда она находилась на Окрестина, к ней пришли представители власти и сказали, что если она не уедет, то не выйдет очень долго.

— Они приехали в изолятор, посадили в свою машину, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и вывезли. Я не знала, куда мы едем, приехали на переход «Брузги». (…) Я прошла границу, они перевезли мои вещи, хотели подвезти. Но ехал автобус на Варшаву, и польские пограничники попросили польского водителя, чтобы меня подвезли. Меня узнал водитель, он следит за новостями, и сказал, что рад, что я на свободе. У меня при себе не было телефона, была только визитка польского посла Артура Михальского. Я ему позвонила, и он способствовал моему приезду в Варшаву.

А вот как прокомментировал отъезд Ковальковой Погранкомитет Беларуси:

— 5 сентября около двух часов ночи она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска «Брузги», прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением «Гродно-Варшава» и проследовала на территорию Польши.

Ольга Ковалькова, экс доверенное лицо Светланы Тихановской, была задержана ОМОНом 24 августа у проходной Тракторного завода, куда приехала с представителем стачкома МТЗ Сергеем Дылевским, чтобы обсудить с рабочими ситуацию на предприятии, где вторую неделю инициировали забастовку. 3 сентября 10-дневный срок административного ареста закончился. Однако утром в тот же день стало известно, что Ольгу будут вновь судить в суде Центрального района Минска. Ковалькову осудили еще на 15 суток, признали виновной в участии в митинге возле отеля «Планета» 23 августа. Она вину не признала.

 
Теги: Новости, Гродно
 
 
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Во время пресс-конференции в Польше, член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова заявила, что уехала из Беларуси не по своей воле. Ночью ее вывезли из...
 
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Член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова уехала в Польшу
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