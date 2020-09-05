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«Шатаемся по улицам, тремся друг о друга». Лукашенко обсудил с Совбезом экономику и коронавирус
05.09.2020 19:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко 5 сентября провел совещание с членами Совета Безопасности Беларуси,
— Всегда говорил, хочу еще раз напомнить, что главная наша задача, проблема, обеспокоенность — это экономика. Есть экономика, значит будет все остальное. Нет экономики — тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, спокойствие в стране, — сказал он. — (…) Надо отдать должное, и с Россией договоренности, межправительственные консультации дают положительный результат.
Александр Лукашенко отметил, что обстановка в Беларуси на фоне пандемии гораздо лучше, чем в других государствах, передает пресс-служба, поэтому нужно не допустить ее ухудшения и воспользоваться имеющимися возможностями в части экспорта товаров.
— Самое главное, то, о чем я всегда говорил: пандемия пандемией, она когда-нибудь полностью закончится. Нам еще на Бога грешить нечего, он нас пожалел. Хотя вы видите, вторая волна по Европе катится. А мы находимся в центре Европы. Мы шатаемся по улицам, тремся друг о друга. Какая тут социальная дистанция и так далее? Делаем все для того, чтобы мы попозже простились с этой болезнью. Это недопустимо. Но пока справляемся. У нас обстановка гораздо лучше, чем в других государствах. Я посмотрел последние сутки, у нас даже по пневмониям очень хорошая отрицательная динамика. То есть больше людей выписываются из больниц, нежели туда поступают.
По слова Лукашенко, «мы не останавливались, мы производим и у нас есть шанс, которым сегодня пользуемся, продать нашу продукцию, продать с хорошей добавленной стоимостью, с хорошей прибылью.
Лукашенко сослался на данные ООН о том, что в мире идет интенсивный рост на продукты питания.
— Явно и на другие товары. Поэтому очень важно сейчас функционирование наших предприятий, чтобы работала экономика. И главный вопрос, который мы должны сейчас обсудить, — это не только безопасность, стабильность нашего государства, но как мы, люди в погонах, должны обеспечить нормальное функционирование предприятий, чтобы экономика давала нам результат. Это — главное.
Лукашенко предложил участникам совещания с этой точки зрения посмотреть на то, что надо сделать, чтобы поддержать правительство, предприятия, Национальный банк.
— То, о чем я говорил. Нам надо поддержать — всем, кто сегодня занимается безопасностью. А экономическая безопасность — это немаловажный сегмент деятельности нашего государства. Поэтому экономика и еще раз экономика!
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Александр Лукашенко 5 сентября провел совещание с членами Совета Безопасности Беларуси, сообщает пресс-служба.
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