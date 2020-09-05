«Шатаемся по улицам, тремся друг о друга». Лукашенко обсудил с Совбезом экономику и коронавирус

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 5 сентября провел совещание с членами Совета Безопасности Беларуси, сообщает пресс-служба .



Фото: пресс-служба президента

— Всегда говорил, хочу еще раз напомнить, что главная наша задача, проблема, обеспокоенность — это экономика. Есть экономика, значит будет все остальное. Нет экономики — тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, спокойствие в стране, — сказал он. — (…) Надо отдать должное, и с Россией договоренности, межправительственные консультации дают положительный результат.

Александр Лукашенко отметил, что обстановка в Беларуси на фоне пандемии гораздо лучше, чем в других государствах, передает пресс-служба, поэтому нужно не допустить ее ухудшения и воспользоваться имеющимися возможностями в части экспорта товаров.

— Самое главное, то, о чем я всегда говорил: пандемия пандемией, она когда-нибудь полностью закончится. Нам еще на Бога грешить нечего, он нас пожалел. Хотя вы видите, вторая волна по Европе катится. А мы находимся в центре Европы. Мы шатаемся по улицам, тремся друг о друга. Какая тут социальная дистанция и так далее? Делаем все для того, чтобы мы попозже простились с этой болезнью. Это недопустимо. Но пока справляемся. У нас обстановка гораздо лучше, чем в других государствах. Я посмотрел последние сутки, у нас даже по пневмониям очень хорошая отрицательная динамика. То есть больше людей выписываются из больниц, нежели туда поступают.

По слова Лукашенко, «мы не останавливались, мы производим и у нас есть шанс, которым сегодня пользуемся, продать нашу продукцию, продать с хорошей добавленной стоимостью, с хорошей прибылью.

Лукашенко сослался на данные ООН о том, что в мире идет интенсивный рост на продукты питания.

— Явно и на другие товары. Поэтому очень важно сейчас функционирование наших предприятий, чтобы работала экономика. И главный вопрос, который мы должны сейчас обсудить, — это не только безопасность, стабильность нашего государства, но как мы, люди в погонах, должны обеспечить нормальное функционирование предприятий, чтобы экономика давала нам результат. Это — главное.

Лукашенко предложил участникам совещания с этой точки зрения посмотреть на то, что надо сделать, чтобы поддержать правительство, предприятия, Национальный банк.

— То, о чем я говорил. Нам надо поддержать — всем, кто сегодня занимается безопасностью. А экономическая безопасность — это немаловажный сегмент деятельности нашего государства. Поэтому экономика и еще раз экономика!