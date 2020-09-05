ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Шатаемся по улицам, тремся друг о друга». Лукашенко обсудил с Совбезом экономику и коронавирус

05.09.2020 19:17 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 5 сентября провел совещание с членами Совета Безопасности Беларуси, сообщает пресс-служба.


Фото: пресс-служба президента

— Всегда говорил, хочу еще раз напомнить, что главная наша задача, проблема, обеспокоенность — это экономика. Есть экономика, значит будет все остальное. Нет экономики — тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, спокойствие в стране, — сказал он. — (…) Надо отдать должное, и с Россией договоренности, межправительственные консультации дают положительный результат.

Александр Лукашенко отметил, что обстановка в Беларуси на фоне пандемии гораздо лучше, чем в других государствах, передает пресс-служба, поэтому нужно не допустить ее ухудшения и воспользоваться имеющимися возможностями в части экспорта товаров.

— Самое главное, то, о чем я всегда говорил: пандемия пандемией, она когда-нибудь полностью закончится. Нам еще на Бога грешить нечего, он нас пожалел. Хотя вы видите, вторая волна по Европе катится. А мы находимся в центре Европы. Мы шатаемся по улицам, тремся друг о друга. Какая тут социальная дистанция и так далее? Делаем все для того, чтобы мы попозже простились с этой болезнью. Это недопустимо. Но пока справляемся. У нас обстановка гораздо лучше, чем в других государствах. Я посмотрел последние сутки, у нас даже по пневмониям очень хорошая отрицательная динамика. То есть больше людей выписываются из больниц, нежели туда поступают.

По слова Лукашенко, «мы не останавливались, мы производим и у нас есть шанс, которым сегодня пользуемся, продать нашу продукцию, продать с хорошей добавленной стоимостью, с хорошей прибылью.

Лукашенко сослался на данные ООН о том, что в мире идет интенсивный рост на продукты питания.

— Явно и на другие товары. Поэтому очень важно сейчас функционирование наших предприятий, чтобы работала экономика. И главный вопрос, который мы должны сейчас обсудить, — это не только безопасность, стабильность нашего государства, но как мы, люди в погонах, должны обеспечить нормальное функционирование предприятий, чтобы экономика давала нам результат. Это — главное.

Лукашенко предложил участникам совещания с этой точки зрения посмотреть на то, что надо сделать, чтобы поддержать правительство, предприятия, Национальный банк.

— То, о чем я говорил. Нам надо поддержать — всем, кто сегодня занимается безопасностью. А экономическая безопасность — это немаловажный сегмент деятельности нашего государства. Поэтому экономика и еще раз экономика!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко 5 сентября провел совещание с членами Совета Безопасности Беларуси, сообщает пресс-служба.
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Приехали в изолятор, посадили машину, надели капюшон». Ковалькова рассказала, как ее вывезли из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

04.09.2020
Mir24.TV Belarus
05.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика