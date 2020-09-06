Тихановская: Если нам позвонят из России, мы, конечно, пообщаемся

Источник материала: Tut.by

«Если нам позвонят из России, мы, конечно, пообщаемся», — заявила бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская, отвечая на вопросы избирателей. Вопрос касался ее желания поговорить с президентом России Владимиром Путиным, поскольку от позиции РФ во многом зависит развитие событий в Беларуси.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Со мной так или иначе связывались лидеры многих стран, в том числе США, Канады, европейских стран. Я никому не отказывала в общении. Все звонили, высказывали свою поддержку белорусскому народу. Мы открыты к диалогу с представителями любой страны», — сказала Тихановская. По ее словам, звонка из России пока не было.

На дополнительный вопрос, стоит ли проявить инициативу и попробовать самой позвонить руководству РФ, Тихановская ответила: «Мы считаем: то, что происходит сейчас в Беларуси, — это наша внутренняя проблема, и мы сами должны ее решать». «Но, если, повторюсь, лидеры других стран считают необходимым поддержать нас, позвонить, встретиться, чтобы высказать солидарность с белорусским народом либо, может быть, какое-то свое мнение по этому поводу пояснить, мы всегда открыты к диалогу», — сказала Тихановская.

Она заявила, что негативно относится к поддержке Россией нынешнего белорусского режима. «Я призываю всех лидеров всех стран, включая Россию и страны-соседи, чтобы они уважали суверенитет нашего народа, чтобы они понимали, что наша независимость не продается и не обсуждается. И я не думаю, что это будет правильным со стороны России каким-то образом пытаться влиять на белорусский народ. Они должны понимать, что только белорусы сами вправе решать, как с этой проблемой справиться», — подчеркнула экс-кандидат в президенты.

«У нас дружественные народы, мы не собираемся прекращать никаких отношений с Россией, но вмешательство в наши внутренние дела, конечно, недопустимо», — заявила Тихановская.