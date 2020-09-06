Что происходит в Беларуси 6 сентября

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 6 сентября, мы продолжаем следить за тем, что происходит в Беларуси. Накануне центром событий стал Минск, где прошли женский марш мира и студенческие акции протеста, а Александр Лукашенко в очередной раз провел совещание с членами Совбеза.

Что принесет 29-й день митингующей Беларуси покажет наш онлайн.